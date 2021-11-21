Глава челябинского района заболел COVID

Сергей Колесник планирует выйти на работу через две недели (фото из архива)
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник и его секретарь заболели коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил Колесник.
«Заболевание переношу дома. Пока болезнь протекает относительно легко. Коронавирусом заболела и моя коллега — секретарь», — сообщил глава района URA.RU.
По словам Колесника, от коронавируса он вакцинировался еще в июле. Этим он и объясняет относительно легкое течение болезни.
Подписывайтесь на URA.RU в