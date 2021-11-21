21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Глава челябинского района заболел COVID

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Поездка Алексея Текслера и Натальи Котовой по Курчатовскому и Калининскому районам. Челябинск, колесник сергей
Сергей Колесник планирует выйти на работу через две недели (фото из архива) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник и его секретарь заболели коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил Колесник.

«Заболевание переношу дома. Пока болезнь протекает относительно легко. Коронавирусом заболела и моя коллега — секретарь», — сообщил глава района URA.RU.

По словам Колесника, от коронавируса он вакцинировался еще в июле. Этим он и объясняет относительно легкое течение болезни.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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