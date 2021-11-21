В думе ХМАО оппозиция собирается голосовать против QR-кодов

Фракция КПРФ в думе ХМАО выступит против законопроекта о введении QR-кодов в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Фракция КПРФ в думе ХМАО проголосует против принятия закона о введении QR-кодов. Об этом URA.RU рассказал лидер партийного отделения в Нижневартовске Дмитрий Хрипунов.

«Все депутаты КПРФ проголосуют против принятия закона о внедрении системы QR-кодов на предстоящем заседании окружной думы. На наш взгляд, это сырой и бестолковый закон. Мы призываем жителей заходить на сайт думы и официально обращаться к депутатам», — сказал Хрипунов. Заседание думы состоится 25 ноября.

Он добавил, что установка местным депутатам, а также всему блоку КПРФ в регионе пришла из ЦК России. «Это общероссийская позиция КПРФ, сейчас в округе все придерживаются такой установки», — сказал Хрипунов. В думе ХМАО четверо депутатов КПРФ — это руководитель фракции Алексей Савинцев, Александра Глотова, Василий Жуков и Таги-заде Халид Боюкага оглы. При этом для принятия законопроекта проголосовать «за» должны минимум 20 из 38 депутатов. В адрес Савинцева был отправлен письменный запрос с просьбой прокомментировать позицию фракции. На момент публикации материала ответ не поступил.

Политолог Александр Безделов в разговоре с корреспондентом агентства рассказал, что позиция КПРФ — политическая акция, она не имеет отношения к защите прав граждан, которыми партия апеллирует. «Это единственная партия, которая поддерживает движение антипрививочников и борьбу с ограничениями на федеральном уровне, которые связанны с пандемией. При этом прекрасно понимая, что отсутствие вакцинации населения ведет к ухудшению ситуации и повышению смертности. Тем не менее партия целенаправленно движется в этом направлении, подпитывая свой электорат, так как людей, отказывающихся от вакцинации, достаточно много», — заключил политолог.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске представители городского отделения партии «За справедливость» планируют провести митинг против принудительной вакцинации. Однако в мэрии Нижневартовска заявили, что уведомление о проведении публичного мероприятия не согласовано.