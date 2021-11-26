Моргенштерн перенес все концерты на весну после слов Бастрыкина

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Алишера Моргенштерна обвиняют в продаже наркотиков в интернете Фото:

Рэпер Алишер Моргенштерн перенес свои концерты на весну 2022 года после того, как уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты. Ранее рэпера обвинили в продаже наркотиков.

«Сольных концертов в ближайшее время не запланировано. Тот, что должен был состояться в баре „Джипси“ 26 ноября, перенесен как минимум на весну. До весны Моргенштерн, возможно, выступит на частных мероприятиях в регионах РФ», — рассказал РЕН ТВ концертный директор рэпера.

Представитель Моргенштерна отметил, что причиной переноса концертов является пандемия коронавируса. Из-за нее артист пока не может выступать.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн занимается продажей наркотиков в интернете. После этих обвинений артист вместе с женой улетел в Дубай, пишет «Федеральное агентство новостей». Рэпера уже штрафовали за пропаганду наркотиков, сообщает «РАПСИ».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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