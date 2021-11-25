Член общественной палаты Свердловской области, председатель региональной организации «Союз десантников России» Евгений Тетерин признался, что заболел, пока находился под арестом. Об этом он заявил во время заседания в Свердловском областном суде, передает корреспондент URA.RU.
«Я простыл, у меня горло, тяжело говорить», — сказал Тетерин. Но он уточнил, что может участвовать в заседании, несмотря на плохое самочувствие.
Во время заседания Тетерин громко кашлял. Суд разрешил ему сесть на скамейку, а вставать с нее только когда ему дают слово. Кроме того, часть заседания закрыли из-за того, что Тетерин и его адвокат говорят о врачебной тайне.
Решением Ленинского райсуда Екатеринбурга Тетерин был приговорен к полутора месяцам ареста. Его защита подала апелляцию об освобождении из СИЗО и назначении ему домашнего ареста. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Сам мужчина свою вину отрицает.
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