Во время заседания Евгений Тетерин громко кашлял Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Арестован главный свердловский десантник Тетерин

Член общественной палаты Свердловской области, председатель региональной организации «Союз десантников России» Евгений Тетерин признался, что заболел, пока находился под арестом. Об этом он заявил во время заседания в Свердловском областном суде, передает корреспондент URA.RU.

«Я простыл, у меня горло, тяжело говорить», — сказал Тетерин. Но он уточнил, что может участвовать в заседании, несмотря на плохое самочувствие.

Во время заседания Тетерин громко кашлял. Суд разрешил ему сесть на скамейку, а вставать с нее только когда ему дают слово. Кроме того, часть заседания закрыли из-за того, что Тетерин и его адвокат говорят о врачебной тайне.

Решением Ленинского райсуда Екатеринбурга Тетерин был приговорен к полутора месяцам ареста. Его защита подала апелляцию об освобождении из СИЗО и назначении ему домашнего ареста. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Сам мужчина свою вину отрицает.