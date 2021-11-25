В ХМАО пиарщик подвергся медиа-атаке из-за дела о клевете

Пиарщик Виталий Щербаков отрицает причастность к уголовному делу о клевете на депутата Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Директор «Ресурсного информационного центра Сургутского района» Виталий Щербаков заявил о пиар-атаке на него в СМИ из-за уголовного дела, возбужденного по факту клеветы на депутата думы ХМАО Ирину Урванцеву во время выборов. Об этом URA.RU сообщил сам пиарщик.

«В ряде СМИ появилась информация о том, что я каким-то образом причастен к уголовному делу, которое было возбуждено по факту клеветы на депутата думы ХМАО Ирину Урванцеву. Причем без всяких на то доказательств. Ко мне действительно приходили поздно вечером домой сотрудники полиции, проводили обыск, перепугав жену и маленьких детей. Были изъяты мои личные вещи. Но прошла уже неделя, с тех пор силовики со мной на связь так и не выходили. Никаких обвинений мне не предъявлено, на основании чего проходили следственные действия я тоже не знаю. Зато появились публикации в СМИ, где меня выставляют чуть ли не организатором травли окружного депутата», — прокомментировал Щербаков.

Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что уголовное дело в сургутской полиции возбуждено по статье 128.1 УК РФ — «клевета». «Но возбуждено оно в отношении неопределенного круга лиц. Фигурантов в деле нет. Сейчас в рамках расследования проводится ряд экспертиз», — сообщил инсайдер. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Сама Урванцева отказалась от комментариев по этому поводу.

Ранее URA.RU сообщало, что Урванцева во время избирательной кампании в окружную думу стала жертвой черного пиара. От ее имени распространялись листовки о том, что она якобы поддерживает идею о переходе на систему платной медицины.