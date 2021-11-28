В Свердловской области умер легендарный начальник полиции

Валерий Стребков умер на 63-м году жизни Фото: Илья Московец © URA.RU

Начальник межмуниципального отдела МВД России «Краснотурьинский» Валерий Стребков умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«В 05:00 29 ноября 2021 года на 63 году жизни скоропостижно скончался полковник полиции Валерий Стребков. Борьбе с преступностью и профилактике правонарушений на Среднем Урале Валерий Иванович посвятил 37 лет», — рассказал Горелых. Он отметил, что Стребкова считают легендой свердловского гарнизона МВД.

Стребков закончил Высшую школу МВД в Екатеринбурге в 1991 году. Он был главой отделов внутренних дел в Карпинске, Волчанске и Краснотурьинске, после чего возглавил межмуниципальный отдел.

Горелых рассказал, что Стребков в 2004 году нес боевую вахту на Северном Кавказе. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медалями «За безупречную службу» и «За доблесть в службе». Коллеги Стребкова выразили соболезнование родным и близким погибшего.