28 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

В Свердловской области умер легендарный начальник полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, полиция
Валерий Стребков умер на 63-м году жизни Фото:

Начальник межмуниципального отдела МВД России «Краснотурьинский» Валерий Стребков умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«В 05:00 29 ноября 2021 года на 63 году жизни скоропостижно скончался полковник полиции Валерий Стребков. Борьбе с преступностью и профилактике правонарушений на Среднем Урале Валерий Иванович посвятил 37 лет», — рассказал Горелых. Он отметил, что Стребкова считают легендой свердловского гарнизона МВД.

Стребков закончил Высшую школу МВД в Екатеринбурге в 1991 году. Он был главой отделов внутренних дел в Карпинске, Волчанске и Краснотурьинске, после чего возглавил межмуниципальный отдел.

Горелых рассказал, что Стребков в 2004 году нес боевую вахту на Северном Кавказе. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медалями «За безупречную службу» и «За доблесть в службе». Коллеги Стребкова выразили соболезнование родным и близким погибшего.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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