Американский аналитик предсказал США распад и хаос

Из-за навязчивой идеи тотальной гегемонии США ждет самоуничтожение и распад. Об этом заявил американский журналист-аналитик Эрик Бест.
«Скорее всего наступит хаос, а потом, возможно, тоталитарный режим или власть сильной руки. Я точно не знаю, как будут развиваться события, но к этому все идет», — заявил Бест в интервью чешской газете Kup?edu do minulosti.
Он отметил, что США уже закрывали границы, и это произойдет еще раз. По его мнению, границы могут закрыть из-за COVID-19 или из-за угрозы Китая или России. «Границы будут закрыты, и уехать уже не удастся», — заключил журналист.
Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что экономика США представляет собой финансовый пузырь. «Практически все восстановление экономики США идет за счет продажи огромного количества ценных бумаг США и наращивания долга. По сути, сами США сегодня представляют собой огромный финансовый пузырь. А пузыри неизбежно лопаются», — сказал Пушков.
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