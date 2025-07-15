Россияне стали реже пить алкоголь в 2025 году

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Продажи алкоголя в РФ упали
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В России в первом полугодии 2025 года объем розничных продаж водки сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 35,2 млн декалитров. Данные приводит Росалкогольтабакконтроль.

«Продажи виноградных вин за шесть месяцев уменьшились на 1,6% и достигли 27,13 млн декалитров. Реализация коньяка снизилась на 10,5%, составив 6,1 млн декалитров», — говорится в отчете. 

В целом, продажи крепких алкогольных напитков с содержанием спирта выше 9% уменьшились на 2,1% — до 56,8 млн декалитров. Потребление игристых (шампанских) вин сократилось на 3,6% и составило 9,6 млн декалитров, а ликерных изделий было реализовано на 12,2% меньше — 584,1 тыс. декалитров.

Совокупно за первое полугодие в розничной торговле было реализовано 97,34 млн декалитров алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 12,9% ниже показателя прошлого года.

При этом с 1 января 2025 года в России подорожал алкоголь. Так, средняя цена спиртного в рознице увеличилась на 13%, что могло побудить покупателей обращаться к более дешевым вариантам, включая самогоноварение.

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В России в первом полугодии 2025 года объем розничных продаж водки сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 35,2 млн декалитров. Данные приводит Росалкогольтабакконтроль. «Продажи виноградных вин за шесть месяцев уменьшились на 1,6% и достигли 27,13 млн декалитров. Реализация коньяка снизилась на 10,5%, составив 6,1 млн декалитров», — говорится в отчете.  В целом, продажи крепких алкогольных напитков с содержанием спирта выше 9% уменьшились на 2,1% — до 56,8 млн декалитров. Потребление игристых (шампанских) вин сократилось на 3,6% и составило 9,6 млн декалитров, а ликерных изделий было реализовано на 12,2% меньше — 584,1 тыс. декалитров. Совокупно за первое полугодие в розничной торговле было реализовано 97,34 млн декалитров алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 12,9% ниже показателя прошлого года. При этом с 1 января 2025 года в России подорожал алкоголь. Так, средняя цена спиртного в рознице увеличилась на 13%, что могло побудить покупателей обращаться к более дешевым вариантам, включая самогоноварение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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