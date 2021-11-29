Адвокат генерала Трифонова обвинила суд в нарушении Конституции

Игорь Трифонов обвиняется во взятке в крупном размере Фото: Размик Закарян © URA.RU

Адвокат Ольга Кезик, которая представляет интересы бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу генерал-майора полиции Игоря Трифонова, считает, что судья Ленинского районного суда нарушил конституционные права подсудимого. К такому выводу она пришла из-за того, что ей не была предоставлена возможность ознакомиться с делом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала заседания.

«В начале судебного заседания мне не было предоставлено время на подготовку к судебному заседанию, на ознакомление с материалами дела. Я вступила в процесс только сегодня, перед процессом, и мы с моим подзащитным не успели согласовать позицию. Тем самым суд нарушил конституционные права моего подзащитного», — сказала Кезик в ходе судебного заседания.

Сторона обвинения потребовала продлить содержание Трифонова под стражей. Кезик в ответ на это посчитала верным отложить заседание на один день. Адвокату сделано замечание за неуважение к суду после того, как Кезик продолжала зачитывать ходатайство, несмотря на просьбы суда остановиться.

Выслушав речь Кезик, суд принял решение отложить заседание до 1 декабря. «Хочу обратить ваше внимание, что ходатайство не отклонялось, а лишь не рассматривалось», — ответил судья на претензии Кезик о нарушении прав подзащитного.

Трифонов обвиняется во взятке в крупном размере. Показания против него дал экс-начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД Екатеринбурга Эдуард Воронин, осужденный в июле 2020 за превышение полномочий.