«Первый канал» рассказал о челябинских врачах-мошенниках

Недобросовестные медики придумывали пациентам страшные диагнозы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска рассказали в программе «Мужское и женское» на «Первом канале», как попали в руки мошенников в медицинских халатах. Попытки пожилых людей поправить свое здоровье обернулись для них психологическим зомбированием и оформлением кредитов. Ведущий программы Александр Гордон заявил, что такие челябинские медики считают пациентов лохами.

История пожилого челябинца Павла Ю. началась с того, что ему позвонили из клиники и предложили пройти бесплатное медобследование по «президентской программе». У мужчины болели колени и он легко согласился. «Сделали забор крови, кардиограмму. Сказали, что показатели очень плохие, почти предсмертные. Предложили выпить таблетку и поставить капельницу. После принятия таблетки и капельницы я был в безвольном и рассеянном состоянии. В это время мне подсунули договор на 119 тысяч рублей, который я подписал», — рассказал челябинец.

На бесплатное обследование сотрудники колл-центра клиники также пригласили челябинку Галину З., пообещав бесплатное обследование в честь открытия новой клиники. Женщина клюнула на это предложение. В клинике ей померили давление, которое неожиданно оказалось 180 на 100. Врачи сказали, что Галине осталось недолго жить и насильно засунули ей в рот какую-то таблетку. От неизвестного препарата челябинка очнулась уже дома, вместе с документами на кредит на 110 тысяч рублей.

В попытках разобраться, что на самом деле творится в «нехорошей клинике» в центре Челябинска, съемочная группа направила под видом пациента своего агента Татьяну Р., которая при приеме вела скрытую аудио и видеосъемку. Вместо обещанного умного «смарт-обследования» медики начали убеждать женщину, что скоро она станет «терминатором» с титановыми суставами. Также ей сообщили, что через год ей придется ставить кардиостимулятор и у нее стремительно развивается «гипоксия». Независимая медицинская экспертиза впоследствии не подтвердила все эти страшные диагнозы. У матери семи детей Татьяны оказалось здоровое сердце.

Официальное появление съемочной группы «Первого канала» в клинике вызвало перепалку между журналистами и заместителем главврача. Часть медперсонала попыталась убежать и закрыться в кабинетах, чтобы не попасть в объектив камеры. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение начальнику следственного управления СК по Челябинской области Петру Решетникову провести проверку по работе одного из медцентров в Челябинске, где на пенсионеров обманом оформляют кредиты.