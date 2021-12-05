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В пермской «скорой» отметили резкое снижение вызовов из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Ноябрь для пермской «скорой» оказался менее напряженным, чем октябрь Фото:
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Коронавирус COVID-19

Сотрудники пермской станции скорой помощи в ноябре гораздо реже выезжали на вызовы. Снизилось и количество обращений от заболевших коронавирусом, показала статистика медиков.

«Всего вызовов — 41551, из них в экстренной форме — 6040. COVID-19 (вкл. сопутствующую пневмонию) — 4940, госпитализировано — 2961», — говорится на сайте пермской «скорой». В октябре вызовов было 46166, а от больных коронавирусом 8662.

При этом с наступлением холодов медикам чаще приходится оказывать помощь, пострадавшим от переохлаждения и обморожения. Таких обращений в ноябре было 24, тогда как в октябре всего 9. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермский край пришла морозная погода. Температура воздуха опустилась днем до -20 градусов, а ночью ожидается ниже -25.

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Сотрудники пермской станции скорой помощи в ноябре гораздо реже выезжали на вызовы. Снизилось и количество обращений от заболевших коронавирусом, показала статистика медиков. «Всего вызовов — 41551, из них в экстренной форме — 6040. COVID-19 (вкл. сопутствующую пневмонию) — 4940, госпитализировано — 2961», — говорится на сайте пермской «скорой». В октябре вызовов было 46166, а от больных коронавирусом 8662. При этом с наступлением холодов медикам чаще приходится оказывать помощь, пострадавшим от переохлаждения и обморожения. Таких обращений в ноябре было 24, тогда как в октябре всего 9. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермский край пришла морозная погода. Температура воздуха опустилась днем до -20 градусов, а ночью ожидается ниже -25.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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