В пермской «скорой» отметили резкое снижение вызовов из-за COVID

06 декабря 2021 в 12:01 Размер текста - 17 +

Ноябрь для пермской «скорой» оказался менее напряженным, чем октябрь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Сотрудники пермской станции скорой помощи в ноябре гораздо реже выезжали на вызовы. Снизилось и количество обращений от заболевших коронавирусом, показала статистика медиков. «Всего вызовов — 41551, из них в экстренной форме — 6040. COVID-19 (вкл. сопутствующую пневмонию) — 4940, госпитализировано — 2961», — говорится на сайте пермской «скорой». В октябре вызовов было 46166, а от больных коронавирусом 8662. При этом с наступлением холодов медикам чаще приходится оказывать помощь, пострадавшим от переохлаждения и обморожения. Таких обращений в ноябре было 24, тогда как в октябре всего 9. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермский край пришла морозная погода. Температура воздуха опустилась днем до -20 градусов, а ночью ожидается ниже -25. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудники пермской станции скорой помощи в ноябре гораздо реже выезжали на вызовы. Снизилось и количество обращений от заболевших коронавирусом, показала статистика медиков. «Всего вызовов — 41551, из них в экстренной форме — 6040. COVID-19 (вкл. сопутствующую пневмонию) — 4940, госпитализировано — 2961», — говорится на сайте пермской «скорой». В октябре вызовов было 46166, а от больных коронавирусом 8662. При этом с наступлением холодов медикам чаще приходится оказывать помощь, пострадавшим от переохлаждения и обморожения. Таких обращений в ноябре было 24, тогда как в октябре всего 9. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермский край пришла морозная погода. Температура воздуха опустилась днем до -20 градусов, а ночью ожидается ниже -25.