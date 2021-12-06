В челябинском банке умер пенсионер

В Челябинске в отделении Сбербанка умер посетитель-пенсионер. Информацию о смерти 75-летнего клиента URA.RU подтвердили в пресс-службе челябинского отделения Сбербанка.
«В одном из филиалов Челябинска 6 декабря клиент потерял сознание. Сотрудники банка сразу вызвали скорую помощь. Медики провели реанимационные действия, но спасти пожилого мужчину им не удалось», — заявили URA.RU в пресс-службе.
Инцидент произошел на Северо-Западе в отделении банка на Комсомольском проспекте. Сбербанк выразил соболезнования родным и близким умершего мужчины.
В Челябинске в отделении Сбербанка умер посетитель-пенсионер. Информацию о смерти 75-летнего клиента URA.RU подтвердили в пресс-службе челябинского отделения Сбербанка. «В одном из филиалов Челябинска 6 декабря клиент потерял сознание. Сотрудники банка сразу вызвали скорую помощь. Медики провели реанимационные действия, но спасти пожилого мужчину им не удалось», — заявили URA.RU в пресс-службе. Инцидент произошел на Северо-Западе в отделении банка на Комсомольском проспекте. Сбербанк выразил соболезнования родным и близким умершего мужчины.