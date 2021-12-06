06 декабря 2021
05 декабря 2021

В челябинском банке умер пенсионер

© Служба новостей «URA.RU»
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Вертолёт с девушкой из Магнитогорска, пострадавшей при падении в Оленьих ручьях. Екатеринбург, реанимация, медицина катастроф, экстренная помощь, машина реанимации
Прибывшие медики не смогли спасти клиента (фото из архива) Фото:

В Челябинске в отделении Сбербанка умер посетитель-пенсионер. Информацию о смерти 75-летнего клиента URA.RU подтвердили в пресс-службе челябинского отделения Сбербанка.

«В одном из филиалов Челябинска 6 декабря клиент потерял сознание. Сотрудники банка сразу вызвали скорую помощь. Медики провели реанимационные действия, но спасти пожилого мужчину им не удалось», — заявили URA.RU в пресс-службе.

Инцидент произошел на Северо-Западе в отделении банка на Комсомольском проспекте. Сбербанк выразил соболезнования родным и близким умершего мужчины.

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В Челябинске в отделении Сбербанка умер посетитель-пенсионер. Информацию о смерти 75-летнего клиента URA.RU подтвердили в пресс-службе челябинского отделения Сбербанка. «В одном из филиалов Челябинска 6 декабря клиент потерял сознание. Сотрудники банка сразу вызвали скорую помощь. Медики провели реанимационные действия, но спасти пожилого мужчину им не удалось», — заявили URA.RU в пресс-службе. Инцидент произошел на Северо-Западе в отделении банка на Комсомольском проспекте. Сбербанк выразил соболезнования родным и близким умершего мужчины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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