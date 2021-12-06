В челябинском банке умер пенсионер

07 декабря 2021 в 11:07 Размер текста - 17 +

Прибывшие медики не смогли спасти клиента (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске в отделении Сбербанка умер посетитель-пенсионер. Информацию о смерти 75-летнего клиента URA.RU подтвердили в пресс-службе челябинского отделения Сбербанка. «В одном из филиалов Челябинска 6 декабря клиент потерял сознание. Сотрудники банка сразу вызвали скорую помощь. Медики провели реанимационные действия, но спасти пожилого мужчину им не удалось», — заявили URA.RU в пресс-службе. Инцидент произошел на Северо-Западе в отделении банка на Комсомольском проспекте. Сбербанк выразил соболезнования родным и близким умершего мужчины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинске в отделении Сбербанка умер посетитель-пенсионер. Информацию о смерти 75-летнего клиента URA.RU подтвердили в пресс-службе челябинского отделения Сбербанка. «В одном из филиалов Челябинска 6 декабря клиент потерял сознание. Сотрудники банка сразу вызвали скорую помощь. Медики провели реанимационные действия, но спасти пожилого мужчину им не удалось», — заявили URA.RU в пресс-службе. Инцидент произошел на Северо-Западе в отделении банка на Комсомольском проспекте. Сбербанк выразил соболезнования родным и близким умершего мужчины.