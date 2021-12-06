Рыбака в Челябинске отдали под суд за ловлю 16 лещей

Для ловли мужчина использовал сети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске местного рыбака будут судить за незаконную рыбалку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мужчина поймал 16 лещей в период нереста.

«Мужчина рыбачил на Шершневском водохранилище. Зная, что вылов всех видов рыб в период нереста запрещен, на резиновой лодке с мотором, используя сети, осуществил незаконный выловов 16 лещей», — сообщили URA.RU в прокуратуре области.

В ведомстве добавили, что мужчина был пойман сотрудниками отдела государственного контроля, надзора, охраны биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области. Задержанным оказался 49-летний местный житель.

Своими действиями мужчина нанес ущерб на сумму 16 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.