06 декабря 2021

Рыбака в Челябинске отдали под суд за ловлю 16 лещей

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., рыболов, садок
Для ловли мужчина использовал сети Фото:

В Челябинске местного рыбака будут судить за незаконную рыбалку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мужчина поймал 16 лещей в период нереста.

«Мужчина рыбачил на Шершневском водохранилище. Зная, что вылов всех видов рыб в период нереста запрещен, на резиновой лодке с мотором, используя сети, осуществил незаконный выловов 16 лещей», — сообщили URA.RU в прокуратуре области.

В ведомстве добавили, что мужчина был пойман сотрудниками отдела государственного контроля, надзора, охраны биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области. Задержанным оказался 49-летний местный житель.

Своими действиями мужчина нанес ущерб на сумму 16 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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В Челябинске местного рыбака будут судить за незаконную рыбалку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мужчина поймал 16 лещей в период нереста. «Мужчина рыбачил на Шершневском водохранилище. Зная, что вылов всех видов рыб в период нереста запрещен, на резиновой лодке с мотором, используя сети, осуществил незаконный выловов 16 лещей», — сообщили URA.RU в прокуратуре области. В ведомстве добавили, что мужчина был пойман сотрудниками отдела государственного контроля, надзора, охраны биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области. Задержанным оказался 49-летний местный житель. Своими действиями мужчина нанес ущерб на сумму 16 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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