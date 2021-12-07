В Подмосковье пьяная вожатая убила коллегу

Бывшая вожатая, которая убила коллегу, приговорена к тюремному заключению. Такой информацией поделилась пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.
«Девушка рассказала, что она совершила убийство в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры. Суд назначил подсудимой наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — передает со ссылкой на пресс-службу суда издание «Подмосковье сегодня».
Таким образом, она призналась в совершении убийства, которое произошло летом этого года в одном из городских округов Московской области. Двадцатилетнюю девушку нашли мертвой, на ее груди были ранения.
Бывшая вожатая, которая убила коллегу, приговорена к тюремному заключению. Такой информацией поделилась пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области. «Девушка рассказала, что она совершила убийство в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры. Суд назначил подсудимой наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — передает со ссылкой на пресс-службу суда издание «Подмосковье сегодня». Таким образом, она призналась в совершении убийства, которое произошло летом этого года в одном из городских округов Московской области. Двадцатилетнюю девушку нашли мертвой, на ее груди были ранения.