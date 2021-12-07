Экономисты назвали самый действенный способ поднять зарплаты в РФ

07 декабря 2021 в 22:47 Размер текста - 17 +

Повышать МРОТ на уровне инфляции необходимо, считает Геннадий Алпатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021 Самый эффективный способ поднять зарплаты работников частных компаний — это восстановить полномочия профсоюзов. Таким мнением с URA.RU поделился профессор, доктор экономических наук Геннадий Алпатов и кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «Самым действенным способом является самоорганизация рабочего класса в профсоюзы. Желательно порекомендовать государству изменить закон о профсоюзах, потому что существующий не позволяет сильно им действовать. Для примера можно взять закон Вагнера о профсоюзах, который был принят в США в 1929 году. Если мы дадим профсоюзам право на забастовку более простым способом, чем сейчас, тогда возникнет институциональный контроль без участия государства», — сказал Геннадий Алпатов. Он подчеркнул, что проблема российских профсоюзов в том, что их членами являются руководители. «В профсоюзы не должно входить руководство предприятий, даже на уровне мастеров на заводе. Члены — только исполнители, рабочее. Это сразу приведет к положительным результатам», — отметил профессор. С ним согласился Михаил Беляев. «Нужно восстановить профсоюзы, их полномочия и сделать их авангардом рабочего класса в борьбе за свои права. Государство частнику ничего продиктовать не может. Задача профсоюзов — не путевки в пионерлагеря раздавать, а служить посредником в урегулировании зарплаты между рабочими и работодателями. Все уже придумано. Притом книжки написаны 50 лет назад. Нужно взять томик с полки, плюнуть на пальчик и полистать» — считает экономист. Также Алпатов перечислил иные способы увеличения зарплат работников частного бизнеса. «Второй вариант — это конкуренция. Ее тоже не особенно много здесь у нас. Поэтому кто-то должен заботиться о повышении зарплат. У государства есть один вариант — это МРОТ, которые обязаны все соблюдать. Я считаю, что хотя бы на уровне инфляции повышать МРОТ — это просто необходимо», — уточнил доктор экономических наук. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо добиться роста реальных доходов россиян темпом не ниже 2,5% с учетом инфляции. Он считает, что позитивную динамику необходимо отслеживать и контролировать. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Самый эффективный способ поднять зарплаты работников частных компаний — это восстановить полномочия профсоюзов. Таким мнением с URA.RU поделился профессор, доктор экономических наук Геннадий Алпатов и кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «Самым действенным способом является самоорганизация рабочего класса в профсоюзы. Желательно порекомендовать государству изменить закон о профсоюзах, потому что существующий не позволяет сильно им действовать. Для примера можно взять закон Вагнера о профсоюзах, который был принят в США в 1929 году. Если мы дадим профсоюзам право на забастовку более простым способом, чем сейчас, тогда возникнет институциональный контроль без участия государства», — сказал Геннадий Алпатов. Он подчеркнул, что проблема российских профсоюзов в том, что их членами являются руководители. «В профсоюзы не должно входить руководство предприятий, даже на уровне мастеров на заводе. Члены — только исполнители, рабочее. Это сразу приведет к положительным результатам», — отметил профессор. С ним согласился Михаил Беляев. «Нужно восстановить профсоюзы, их полномочия и сделать их авангардом рабочего класса в борьбе за свои права. Государство частнику ничего продиктовать не может. Задача профсоюзов — не путевки в пионерлагеря раздавать, а служить посредником в урегулировании зарплаты между рабочими и работодателями. Все уже придумано. Притом книжки написаны 50 лет назад. Нужно взять томик с полки, плюнуть на пальчик и полистать» — считает экономист. Также Алпатов перечислил иные способы увеличения зарплат работников частного бизнеса. «Второй вариант — это конкуренция. Ее тоже не особенно много здесь у нас. Поэтому кто-то должен заботиться о повышении зарплат. У государства есть один вариант — это МРОТ, которые обязаны все соблюдать. Я считаю, что хотя бы на уровне инфляции повышать МРОТ — это просто необходимо», — уточнил доктор экономических наук. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо добиться роста реальных доходов россиян темпом не ниже 2,5% с учетом инфляции. Он считает, что позитивную динамику необходимо отслеживать и контролировать.