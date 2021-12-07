Власти Екатеринбурга перенесли знаковую пресс-конференцию мэра

Изначально предполагалось, что Алексей Орлов выступит перед СМИ 22 декабря — в годовщину назначения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга изменила дату пресс-конференции мэра Алексея Орлова, на которой он подведет итоги первого года работы в этой должности. Изначально мероприятие должно было пройти 22 декабря. Новая дата — 16 декабря, сообщили источники URA.RU.

С чем связана корректировка, доподлинно не известно. Один из собеседников агентства уверен, что дело в политесе: ранее стало известно, что 23 декабря на вопросы журналистов будет отвечать президент РФ Владимир Путин. «Публичное выступление мэра за сутки до этого события выглядело бы не совсем корректно», — сказал источник.

При этом пресс-секретарь Орлова Вадим Чернопенев информацию о переносе пока не подтверждает. «Точная дата не определена», — заявил он URA.RU.

22 декабря 2020 года Орлов стал исполняющим обязанности мэра — после того, как гордума приняла отставку Александра Высокинского. За день до этого Орлов перешел с должности первого замгубернатора Свердловской области на пост первого вице-мэра. 9 февраля депутаты избрали его полновесным градоначальником, без приставки «и. о.». Через два месяца, 8 апреля, прошла первая пресс-конференция Орлова.