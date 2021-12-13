Голикова: закон о QR-кодах не коснется детей

13 декабря 2021 в 19:18 Размер текста - 17 +

Законопроект о введении QR-кодов общественных местах не коснется детей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что прививать детей будут исключительно добровольно и с согласия родителей. «Мы не требуем от детей тестирований на ПЦР. Более того, у нас даже этот законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом. На сегодняшний день прививка для детей исключительно добровольная и с добровольного согласия родителей», — цитирует Татьяну Голикову ТАСС. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнут до конца 2021 года. Прививать детей будут препаратом «Спутник М», который был разработан НИЦ имени Гамалеи. Вакцину зарегистрировали в конце ноября, передает RT. Она создана на той же платформе, что и «Спутник V», и состоит из двух компонентов. «Спутник М» повторяет взрослую, но дозировку для подростков уменьшили в пять раз.