Голикова: закон о QR-кодах не коснется детей

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Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, голикова татьяна, портрет
Вакцинировать детей от коронавируса будут исключительно добровольно, заявила Татьяна Голикова Фото:
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Законопроект о введении QR-кодов общественных местах не коснется детей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что прививать детей будут исключительно добровольно и с согласия родителей.

«Мы не требуем от детей тестирований на ПЦР. Более того, у нас даже этот законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом. На сегодняшний день прививка для детей исключительно добровольная и с добровольного согласия родителей», — цитирует Татьяну Голикову ТАСС.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнут до конца 2021 года. Прививать детей будут препаратом «Спутник М», который был разработан НИЦ имени Гамалеи. Вакцину зарегистрировали в конце ноября, передает RT. Она создана на той же платформе, что и «Спутник V», и состоит из двух компонентов. «Спутник М» повторяет взрослую, но дозировку для подростков уменьшили в пять раз.

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Законопроект о введении QR-кодов общественных местах не коснется детей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что прививать детей будут исключительно добровольно и с согласия родителей. «Мы не требуем от детей тестирований на ПЦР. Более того, у нас даже этот законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом. На сегодняшний день прививка для детей исключительно добровольная и с добровольного согласия родителей», — цитирует Татьяну Голикову ТАСС. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнут до конца 2021 года. Прививать детей будут препаратом «Спутник М», который был разработан НИЦ имени Гамалеи. Вакцину зарегистрировали в конце ноября, передает RT. Она создана на той же платформе, что и «Спутник V», и состоит из двух компонентов. «Спутник М» повторяет взрослую, но дозировку для подростков уменьшили в пять раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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