13 декабря 2021

В ЦВО сообщили, где находится настоящий барельеф Сталина. На Доме офицеров повесили копию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Барельеф Сталина на ОДО. Екатеринбург, сталин, барельеф
Но Доме офицеров ЦВО находится копия барельефа Сталина Фото:

Оригинал барельефа вождя СССР Иосифа Сталина находится в фондах Дома офицеров ЦВО, а на фасаде расположена лишь копия мемориала. Об этом URA.RU сообщили в Доме офицеров.

«Оригинал барельефа находится в фондах военно-исторического зала Дома офицеров ЦВО», — рассказал собеседник агентства. Весной мемориал показывали на выставке 9 мая, чтобы желающие могли убедиться в его существовании.

Специалисты провели реставрацию барельефа и теперь будут показывать его исключительно на тематических выставках. Он был установлен на здании Дома офицеров с 1940 по 1991 год.

Мемориал был установлен в Екатеринбурге 13 декабря. Новость об этом вызвала протесты екатеринбуржцев, которые не понимали, для чего барельеф появился на здании. В Центральном военном округе объяснили, что таким образом восстанавливается исторический облик Дома офицеров.

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Оригинал барельефа вождя СССР Иосифа Сталина находится в фондах Дома офицеров ЦВО, а на фасаде расположена лишь копия мемориала. Об этом URA.RU сообщили в Доме офицеров. «Оригинал барельефа находится в фондах военно-исторического зала Дома офицеров ЦВО», — рассказал собеседник агентства. Весной мемориал показывали на выставке 9 мая, чтобы желающие могли убедиться в его существовании. Специалисты провели реставрацию барельефа и теперь будут показывать его исключительно на тематических выставках. Он был установлен на здании Дома офицеров с 1940 по 1991 год. Мемориал был установлен в Екатеринбурге 13 декабря. Новость об этом вызвала протесты екатеринбуржцев, которые не понимали, для чего барельеф появился на здании. В Центральном военном округе объяснили, что таким образом восстанавливается исторический облик Дома офицеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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