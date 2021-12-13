Но Доме офицеров ЦВО находится копия барельефа Сталина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Оригинал барельефа вождя СССР Иосифа Сталина находится в фондах Дома офицеров ЦВО, а на фасаде расположена лишь копия мемориала. Об этом URA.RU сообщили в Доме офицеров.

«Оригинал барельефа находится в фондах военно-исторического зала Дома офицеров ЦВО», — рассказал собеседник агентства. Весной мемориал показывали на выставке 9 мая, чтобы желающие могли убедиться в его существовании.

Специалисты провели реставрацию барельефа и теперь будут показывать его исключительно на тематических выставках. Он был установлен на здании Дома офицеров с 1940 по 1991 год.

Мемориал был установлен в Екатеринбурге 13 декабря. Новость об этом вызвала протесты екатеринбуржцев, которые не понимали, для чего барельеф появился на здании. В Центральном военном округе объяснили, что таким образом восстанавливается исторический облик Дома офицеров.