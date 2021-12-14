14 декабря 2021

Приговор дочери челябинского экс-судьи требуют ужесточить

© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Гособвинение требует назначить наказание в виде трех лет колонии Фото:

Гособвинение требует ужесточить приговор Кристине Реутовой, дочери бывшего судьи Южноуральского горсуда Ирины Реутовой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Приговор будет обжалован. Гособвинение требовало три года в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

Кристину Реутову признали виновной в мошенничестве. Зная, что мужчину, с которым она живет, будут судить, она заявила матери обвиняемого, что за 500 тысяч рублей сможет смягчить наказание. Для этого она планировала использовать служебное положение своей матери, Ирины Реутовой, которая на тот момент работала судьей в Южноуральском суде. Однако мать мужчины не выдержала требований Реутовой и написала заявление в правоохранительные органы.

3 декабря Реутову приговорили к одному году колонии общего режима и поместили в СИЗО до вступления решения суда в законную силу. С учетом домашнего ареста, Реутова отсидела почти половину срока.

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Гособвинение требует ужесточить приговор Кристине Реутовой, дочери бывшего судьи Южноуральского горсуда Ирины Реутовой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Приговор будет обжалован. Гособвинение требовало три года в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Кристину Реутову признали виновной в мошенничестве. Зная, что мужчину, с которым она живет, будут судить, она заявила матери обвиняемого, что за 500 тысяч рублей сможет смягчить наказание. Для этого она планировала использовать служебное положение своей матери, Ирины Реутовой, которая на тот момент работала судьей в Южноуральском суде. Однако мать мужчины не выдержала требований Реутовой и написала заявление в правоохранительные органы. 3 декабря Реутову приговорили к одному году колонии общего режима и поместили в СИЗО до вступления решения суда в законную силу. С учетом домашнего ареста, Реутова отсидела почти половину срока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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