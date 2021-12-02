Дочь челябинского экс-судьи отправили в СИЗО

В Емажелинском городском суде озвучили приговор Кристине Реутовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еманжелинский городской суд (Челябинская область) приговорил дочь бывшего судьи Южноуральского суда Кристину Реутову к одному году колонии общего режима. Как сообщил URA.RU один из участников процесса, женщину, которая была под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО. Дочь экс-судьи обвинялась в вымогательстве денег у матери возлюбленного.

«С учетом домашнего ареста она уже отсидела почти половину срока. Согласно УК РФ, один день в СИЗО идет за полтора дня колонии. Но, скорее всего, гособвинение подаст апелляцию и будет настаивать на более длительном сроке», — пояснил URA.RU инсайдер.

Пока решение не вступит в силу, женщина будет находиться в СИЗО. Оттуда она направится к месту наказания. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой Еманжелинского городского суда, там на звонок не ответили.

В июле 2020 года Реутова-младшая решила заработать. Зная, что мужчину, с которым она живет, будут судить по всей строгости закона, женщина начала требовать с матери обвиняемого передать ей 500 тысяч рублей. За эти деньги она обещала повлиять на судебный процесс с помощью своей матери, Ирины Реутовой, которая на тот момент работала судьей в Южноуральском суде, и смягчить наказание.

Мать обвиняемого не выдержала постоянных требований Реутовой отдать ей деньги, и написала заявление в правоохранительные органы. Дочь судьи задержали. Ее мать в январе ушла в отставку. Реутову-младшую должны были судить в Южноуральске, но чтобы избежать конфликта интересов материалы передали в Еманжелинск.