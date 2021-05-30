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Дочь челябинского судьи вымогала деньги с матери возлюбленного

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина обещала за 500 тысяч рублей поменять подсудность дела Фото:

В Южноуральский городской суд направлены материалы в отношении дочери бывшего судьи этого же учреждения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 34-летняя местная жительница обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере, по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

«По версии следствия в июле 2020 года у местной жительницы, осведомленной о расследуемом уголовном деле по факту убийства, возник преступный умысел на совершение мошенничества в отношении родителей обвиняемого, — сообщили в прокуратуре. — Она предложила родственнице обвиняемого передать ей 500 тысяч рублей, чтобы дело рассматривали в Южноуральском городском суде».

Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, женщина, о которой идет речь, жила с мужчиной, которого задержали по обвинению в убийстве. Исходя из тяжести преступлений, судить его должны были в областном суде. Женщина заявила матери мужчины, что за 500 тысяч рублей сможет договориться, чтобы дело рассматривали в местном суде, где работает ее мать и наказание могут смягчить. О ходе расследования она знала от брата, который работал в полиции.

Мать обвиняемого, с которой сожительница ее сына постоянно требовала деньги, не выдержала и написала заявление в правоохранительные органы. «Она ввела родственников в заблуждение относительно наличия у неё реальной возможности исполнения взятых на себя обязательств», — пояснили URA.RU в прокуратуре. Дочь судьи задержали, сейчас она находится под домашним арестом, а сама судья ушла в отставку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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