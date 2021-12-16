Скончалась пенсионерка, сделавшая сама себе операцию

В Выборге скончалась 90-летняя пенсионерка, которая самостоятельно провела себе хирургическую операцию, не дождавшись медицинской помощи. По предварительной информации, причиной смерти стал рак.
«Бабушка умерла. Вскрытие было сегодня, поэтому официально причину нам еще не озвучили. Но предварительно, она скончалась от основной болезни, то есть, от рака. Операция, скорее всего, не сказалась на ней. Тесты на коронавирус тоже уже были отрицательные. У нее метастазы были в брюшной полости везде», — сказала внучка пенсионерки изданию «Комсомольская правда».
Ранее пенсионерка сама себе сделала надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, с целью вывода жидкости. Она не смогла получить своевременную медицинскую помощь.
В Выборге скончалась 90-летняя пенсионерка, которая самостоятельно провела себе хирургическую операцию, не дождавшись медицинской помощи. По предварительной информации, причиной смерти стал рак. «Бабушка умерла. Вскрытие было сегодня, поэтому официально причину нам еще не озвучили. Но предварительно, она скончалась от основной болезни, то есть, от рака. Операция, скорее всего, не сказалась на ней. Тесты на коронавирус тоже уже были отрицательные. У нее метастазы были в брюшной полости везде», — сказала внучка пенсионерки изданию «Комсомольская правда». Ранее пенсионерка сама себе сделала надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, с целью вывода жидкости. Она не смогла получить своевременную медицинскую помощь.