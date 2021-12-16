Урбанист Варламов предложил мэру из ХМАО уйти в отставку. Фото

17 декабря 2021 в 21:31 Размер текста - 17 +

Урбанист Варламов раскритиковал проект «Нижневартовск 2070 » Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Урбанист Илья Варламов предложил уйти в отставку главе Нижневартовска после показанной мэром губернатору ХМАО Наталье Комаровой презентации о том, как город будет выглядеть в 2070 году. Блогер назвал проект позорным. Об этом он рассказал журналистам. «Это хорошо показывает компетенцию мэра Нижневартовска, это хорошо показывает компетенцию людей, кто у нас сегодня принимает решения, насколько их уровень образования и развития бесконечно отстал от того, что нужно сейчас. Поэтому можно предложить мэру Нижневартовска написать с нового года заявление об отставке, можно как Борису Николаевичу (Ельцину, первому президенту РФ — прим. URA.RU) грустно выступить в полдень 31 декабря. И я думаю, это будет лучший подарок для Нижневартовска, и в 2070 году он не будет так позорно выглядеть», — заявил Варламов журналистам издания « Газета.ру ». Во время интервью он выразил мнение, что подобным образом города будущего представляли еще 100 лет назад. Блогер считает представленную мэром презентацию устаревшей. «Господин мэр видит будущее Нижневартовска глубоко в прошлом. Вот так Нижневартовск в будущем представляли 100 лет назад. Если мы возьмем 20-е годы прошлого века и посмотрим на безумные истории, что рисовали тогда молодые советские архитекторы, которые увлекались футуризмом, вот мы увидим такое. Только он забыл еще летающие машины нарисовать, чтобы прямо совсем хорошо было. Он предлагает, чтобы через 50 лет было то, что 100 лет назад устарело», — заявил он в беседе с изданием. В администрацию Нижневартовска направлен запрос. Концепция развития Нижневартовска, показанная мэром города Дмитрием Кощенко губернатору ХМАО Наталье Комаровой Газета.ру Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Урбанист Илья Варламов предложил уйти в отставку главе Нижневартовска после показанной мэром губернатору ХМАО Наталье Комаровой презентации о том, как город будет выглядеть в 2070 году. Блогер назвал проект позорным. Об этом он рассказал журналистам. «Это хорошо показывает компетенцию мэра Нижневартовска, это хорошо показывает компетенцию людей, кто у нас сегодня принимает решения, насколько их уровень образования и развития бесконечно отстал от того, что нужно сейчас. Поэтому можно предложить мэру Нижневартовска написать с нового года заявление об отставке, можно как Борису Николаевичу (Ельцину, первому президенту РФ — прим. URA.RU) грустно выступить в полдень 31 декабря. И я думаю, это будет лучший подарок для Нижневартовска, и в 2070 году он не будет так позорно выглядеть», — заявил Варламов журналистам издания «Газета.ру». Во время интервью он выразил мнение, что подобным образом города будущего представляли еще 100 лет назад. Блогер считает представленную мэром презентацию устаревшей. «Господин мэр видит будущее Нижневартовска глубоко в прошлом. Вот так Нижневартовск в будущем представляли 100 лет назад. Если мы возьмем 20-е годы прошлого века и посмотрим на безумные истории, что рисовали тогда молодые советские архитекторы, которые увлекались футуризмом, вот мы увидим такое. Только он забыл еще летающие машины нарисовать, чтобы прямо совсем хорошо было. Он предлагает, чтобы через 50 лет было то, что 100 лет назад устарело», — заявил он в беседе с изданием. В администрацию Нижневартовска направлен запрос.