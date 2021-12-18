В Пермском крае отменили электрички на Новый год

Узнать об изменении в расписании электричек можно на сайте перевозчика — Пермской пригородной компании Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Пермском крае на некоторых направлениях отменили электрички в период новогодних каникул. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«В связи с общероссийскими выходными и праздничными днями в период с 30 декабря по 10 января в Пермском регионе СвЖД частично изменится порядок курсирования пригородных поездов. Перевозчик — АО „Пермская пригородная компания“», — отмечают в компании.

Изменения коснутся следующих поездов:

№6194/7193 сообщением Пермь-II — Кунгур — Пермь-II назначен 30 декабря; отменен 31 декабря, 2 и 7 января;

№7182 сообщением Чусовская — Теплая Гора назначен 30 декабря и 9 января; отменен 31 декабря, 2 и 7 января;

№7181 сообщением Теплая Гора — Чусовская назначен 31 декабря и 10 января; отменен 1, 3 и 8 января;

№7184 сообщением Чусовская — Пашия назначен с 31 декабря по 8 января; 30 декабря отменен;

№7183 сообщением Пашия — Чусовская назначен с 1 по 9 января, 31 декабря отменен.

Также перестанут ходить электрички, курсировавшие в будние дни: Кукуштан — Пермь-II, Чусовская — Рассоленко — Чусовская. Подробное расписание следования пригородных поездов указано на сайте Пермской пригородной компании.