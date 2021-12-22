Тепло и воду дали только утром 23 декабря Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

Жители екатеринбургского микрорайона Вторчермет остались на сутки без тепла и горячей воды с утра 22 декабря. Ночью отопление и горячее водоснабжение коммунальщики в домах так и не возобновили. Об этом сообщили URA.RU жители микрорайона.

«Ферганская 18, нет отопления и горячей воды с утра. [В диспетчерской службе] обещали в 20.00 дать отопление и воду», — сообщает Алина Крылова в комментариях под постом в группе «Вторчермет» в соцсети «ВКонтакте».

Подписчица паблика Агата Милютина добавляет, что в доме на П.Лумумбы 29 в 23:24 и тепло, и вода отсутствуют. Но жительница дома №6 на улице Братской Наталья Лядова сообщила: «Дали недавно горячую воду. Отопление не пропадало». «Братская, 18, нет ГВС и отопления даже сейчас. Замерзаем!», — добавила в 23:47 пользователь с ником Аленка Александрова. Некоторые жители микрорайона также представили, какой счет за электричество получат из-за использования обогревателя. Но участница обсуждения Анисья Лаврентьева успокаивает: «Диспетчерская обещает дать тепло и воду ГВС к 02:00».

По уведомлению АО «Энергосбыт Плюс», которое разместил один из участников обсуждения (фото ниже), теплоснабжение и ГВС было отключено с девяти утра до 22 часов вечера 22 декабря в связи с ремонтными работами на сетях АО «ЕТК». «В районе 19 военного городка рабочие все перекопали, видимо, ремонт», — сообщил один из читателей URA.RU.

В аварийно-диспетчерской службе управляющей компании микрорайона «РЭМП УЖСК» информацию о проведении ремонтных работ подтвердили. В разговоре с URA.RU в управляющей компании добавили, что работы по возобновлению подачи отопления и ГВС возобновились.

Фото: пользователь соцсети «Вконтакте» Гулечка Селимова