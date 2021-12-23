23 декабря 2021

Гинцбург раскрыл, насколько опасен омикрон-штамм

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«Омикрон» не опаснее «Дельты», заявил Гинцбург Фото:
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Коронавирус COVID-19

Штамм «Омикрон» не является более опасным, чем «Дельта», однако распространяется быстрее. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«На сегодняшний день по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить о том, что штамм „Омикрон“ более опасен (чем Дельта — прим. URA.RU), более вирулентный по каким-то показателям, не приходится. Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции», — сообщил Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее сообщалось, что инкубационный период при заражении омикрон-штаммом может составлять от одного до шести дней. Быстрый темп роста числа инфицированных «Омикроном» в ряде стран свидетельствует о сокращении инкубационного периода нового штамма по сравнению с «Дельтой», заявила доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

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Штамм «Омикрон» не является более опасным, чем «Дельта», однако распространяется быстрее. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «На сегодняшний день по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить о том, что штамм „Омикрон“ более опасен (чем Дельта — прим. URA.RU), более вирулентный по каким-то показателям, не приходится. Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции», — сообщил Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24». Ранее сообщалось, что инкубационный период при заражении омикрон-штаммом может составлять от одного до шести дней. Быстрый темп роста числа инфицированных «Омикроном» в ряде стран свидетельствует о сокращении инкубационного периода нового штамма по сравнению с «Дельтой», заявила доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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