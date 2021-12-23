Гинцбург раскрыл, насколько опасен омикрон-штамм

23 декабря 2021 в 23:49 Размер текста - 17 +

«Омикрон» не опаснее «Дельты», заявил Гинцбург Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Штамм «Омикрон» не является более опасным, чем «Дельта», однако распространяется быстрее. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «На сегодняшний день по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить о том, что штамм „Омикрон“ более опасен (чем Дельта — прим. URA.RU), более вирулентный по каким-то показателям, не приходится. Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции», — сообщил Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24». Ранее сообщалось, что инкубационный период при заражении омикрон-штаммом может составлять от одного до шести дней. Быстрый темп роста числа инфицированных «Омикроном» в ряде стран свидетельствует о сокращении инкубационного периода нового штамма по сравнению с «Дельтой», заявила доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Штамм «Омикрон» не является более опасным, чем «Дельта», однако распространяется быстрее. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «На сегодняшний день по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить о том, что штамм „Омикрон“ более опасен (чем Дельта — прим. URA.RU), более вирулентный по каким-то показателям, не приходится. Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции», — сообщил Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24». Ранее сообщалось, что инкубационный период при заражении омикрон-штаммом может составлять от одного до шести дней. Быстрый темп роста числа инфицированных «Омикроном» в ряде стран свидетельствует о сокращении инкубационного периода нового штамма по сравнению с «Дельтой», заявила доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.