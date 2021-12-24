В Челябинске ввели карантин по бешенству

Жителям запретили лечить животных Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинске и Копейске (Челябинская область) ввели карантин по бешенству. В места, где действует карантин, нельзя будет ввозить животных и вывозить их оттуда.

«В Челябинске и Копейске ввели карантин по бешенству. Такие меры приняли в Челябинске на улице Новороссийская 136-А и под Копейском в СНТ „Дзержинец“», — передает telegram-канал «Мониторинг 74 Челябинская область».

Запрещается лечение животных и посещение очагов заболеваемости, кроме ветеринаров и проживающих в этих местах. Также запрещено проведение ярмарок, ввоз и вывоз животных. Карантин установили до отмены ограничений через 60 дней после убоя последнего больного животного или уничтожения последнего трупа.

Ранее челябинцы пожаловались на бездомных собак, которые собираются в стаи и нападают на людей. Они опубликовали в соцсетях просьбу об отлове и обратились к губернатору региона Алексею Текслеру.

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