24 декабря 2021
23 декабря 2021

В Челябинске ввели карантин по бешенству

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский омбудсмен Анна Кузнецова в школе №15 города Шадринск, собака, шадринск, частный сектор, зима
Жителям запретили лечить животных Фото:

В Челябинске и Копейске (Челябинская область) ввели карантин по бешенству. В места, где действует карантин, нельзя будет ввозить животных и вывозить их оттуда.

«В Челябинске и Копейске ввели карантин по бешенству. Такие меры приняли в Челябинске на улице Новороссийская 136-А и под Копейском в СНТ „Дзержинец“», — передает telegram-канал «Мониторинг 74 Челябинская область».

Запрещается лечение животных и посещение очагов заболеваемости, кроме ветеринаров и проживающих в этих местах. Также запрещено проведение ярмарок, ввоз и вывоз животных. Карантин установили до отмены ограничений через 60 дней после убоя последнего больного животного или уничтожения последнего трупа.

Ранее челябинцы пожаловались на бездомных собак, которые собираются в стаи и нападают на людей. Они опубликовали в соцсетях просьбу об отлове и обратились к губернатору региона Алексею Текслеру.

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В Челябинске и Копейске (Челябинская область) ввели карантин по бешенству. В места, где действует карантин, нельзя будет ввозить животных и вывозить их оттуда. «В Челябинске и Копейске ввели карантин по бешенству. Такие меры приняли в Челябинске на улице Новороссийская 136-А и под Копейском в СНТ „Дзержинец“», — передает telegram-канал «Мониторинг 74 Челябинская область». Запрещается лечение животных и посещение очагов заболеваемости, кроме ветеринаров и проживающих в этих местах. Также запрещено проведение ярмарок, ввоз и вывоз животных. Карантин установили до отмены ограничений через 60 дней после убоя последнего больного животного или уничтожения последнего трупа. Ранее челябинцы пожаловались на бездомных собак, которые собираются в стаи и нападают на людей. Они опубликовали в соцсетях просьбу об отлове и обратились к губернатору региона Алексею Текслеру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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