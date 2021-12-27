В ХМАО бывший топ-менеджер осужден за экстремизм

Пастору «Свидетелей Иеговы» в Урае вынесен приговор Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бывший топ-менеджер предприятия «Урайтеплоэнергия» Андрей Сазонов признан судом виновным за организацию деятельности запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» в Урае. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

«С момента образования и до февраля 2019 года подсудимый, являясь активным членом организации, осуществлял пропаганду преимущества последователей учения Свидетелей Иеговы перед иными лицами, негативной оценки лиц, не являющихся последователями данного религиозного учения. А также побуждал граждан к разрыву с родственных и семейных отношений», — прокомментировали в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

Кроме того, следствием установлено, что Сазонов распространял запрещенную литературу, собирал пожертвования, контролировал расходование денег на деятельность иеговистов. Установлено, что за все время он собрал порядка 100 тысяч рублей. «Приговором Урайского городского суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении следственного комитета ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики в ХМАО раскрыли ячейку «Свидетелей Иеговы» в Урае. Позже массовые обыски прошли у сектантов в Сургуте.

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