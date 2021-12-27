Ройзман ответил на слухи о своем возможном задержании

Евгений Ройзман заявил, что не станет скрываться, если полиция начнет преследование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ответил на слухи, согласно которым городская полиция готовятся задержать его, и подчеркнул, что в таком случае не собирается скрываться. Об этом он рассказал журналистам.

«Я точно знаю, что я не сделал ничего плохого. Бегать я не буду, это моя страна, я не побегу», — рассказал Ройзман в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Цитата опубликована в telegram-канале «Сказано на Эхе». Ройзман подчеркнул, что не боится высказываться по волнующим его вопросам.

В своем twitter-аккаунте он поделился, что ему стали часто звонить журналисты по поводу возможного задержания. «Отношусь [к вероятному задержанию] отрицательно», — кратко прокомментировал политик.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, чтобы подтвердить информацию. Там не ответили на звонок корреспондента агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что силовики готовят операцию по задержанию Ройзмана. Предполагалось, что это связано с его недавними в екатеринбургское управление МВД. Официальной информации на момент публикации материала не выходило.

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