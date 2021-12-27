27 декабря 2021

Ройзман ответил на слухи о своем возможном задержании

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Евгений Ройзман в отделе полиции №7 Октябрьского района города Екатеринбурга, ройзман евгений
Евгений Ройзман заявил, что не станет скрываться, если полиция начнет преследование Фото:

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ответил на слухи, согласно которым городская полиция готовятся задержать его, и подчеркнул, что в таком случае не собирается скрываться. Об этом он рассказал журналистам.

«Я точно знаю, что я не сделал ничего плохого. Бегать я не буду, это моя страна, я не побегу», — рассказал Ройзман в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Цитата опубликована в telegram-канале «Сказано на Эхе». Ройзман подчеркнул, что не боится высказываться по волнующим его вопросам.

В своем twitter-аккаунте он поделился, что ему стали часто звонить журналисты по поводу возможного задержания. «Отношусь [к вероятному задержанию] отрицательно», — кратко прокомментировал политик.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, чтобы подтвердить информацию. Там не ответили на звонок корреспондента агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что силовики готовят операцию по задержанию Ройзмана. Предполагалось, что это связано с его недавними в екатеринбургское управление МВД. Официальной информации на момент публикации материала не выходило.

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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ответил на слухи, согласно которым городская полиция готовятся задержать его, и подчеркнул, что в таком случае не собирается скрываться. Об этом он рассказал журналистам. «Я точно знаю, что я не сделал ничего плохого. Бегать я не буду, это моя страна, я не побегу», — рассказал Ройзман в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Цитата опубликована в telegram-канале «Сказано на Эхе». Ройзман подчеркнул, что не боится высказываться по волнующим его вопросам. В своем twitter-аккаунте он поделился, что ему стали часто звонить журналисты по поводу возможного задержания. «Отношусь [к вероятному задержанию] отрицательно», — кратко прокомментировал политик. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, чтобы подтвердить информацию. Там не ответили на звонок корреспондента агентства. Ранее в СМИ появилась информация, что силовики готовят операцию по задержанию Ройзмана. Предполагалось, что это связано с его недавними в екатеринбургское управление МВД. Официальной информации на момент публикации материала не выходило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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