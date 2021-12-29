В МИД РФ ответили на требование США освободить их шпиона

Американцы отбывают наказание за шпионаж и избиение полицейского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Американцы Тревор Рид и Пол Уилан, отбывающие в России наказание за шпионаж и избиение полицейского соответственно, получили свои сроки за совершение серьезных преступлений, поэтому речи об их освобождении быть не может. Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте российского посольства в Вашингтоне в Twitter.

«В отличие от россиян, которых в США часто задерживают и осуждают под надуманным предлогом, Уилан и Рид отбывают срок за совершение тяжких преступлений», — передают в дипмиссии.

Сообщение представителей МИД РФ является ответом на претензии руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, призвавшего российскую сторону форсировать освобождение американских подданных. Российские дипломаты в ответ предложили освободить отбывающих наказание в американских тюрьмах Виктора Бута, Романа Селезнева и Константина Ярошенко.

Американцы Пол Уилан и Тревор Рид в настоящее время отбывают наказание в российских колониях. Рид получил 9 лет лишения свободы за то, что ударил полицейского в 2019 году, Уилан приговорен к 16 годам за шпионаж.

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