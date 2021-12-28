Губернатор Махонин дал министрам спецпоручение из-за Нового года

Глава Пермского края призвал к осторожности и разумному отдыху Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попросил членов краевого правительства оставаться на связи во время праздничных дней. Это связано с тем, что новогодние выходные — самое напряженное время для спецслужб. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края.

«Членов правительства Пермского края прошу оставаться на связи все эти дни», — сообщает сайт со ссылкой на слова главы региона. Также Махонин призвал всех отдыхать с умом и соблюдать правила безопасности.

Также сообщается, что все оперативные службы Пермского края переведены в состояние повышенной готовности. По статистике, самые частые ЧП во время зимних каникул — пожары. Во время праздников случаи возгораний увеличиваются в 1,5-2 раза. Пермяков просят соблюдать правила безопасности и не загораживать проезд транспорта оперативных служб.