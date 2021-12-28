28 декабря 2021

Губернатор Махонин дал министрам спецпоручение из-за Нового года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, махонин дмитрий
Глава Пермского края призвал к осторожности и разумному отдыху Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попросил членов краевого правительства оставаться на связи во время праздничных дней. Это связано с тем, что новогодние выходные — самое напряженное время для спецслужб. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края.

«Членов правительства Пермского края прошу оставаться на связи все эти дни», — сообщает сайт со ссылкой на слова главы региона. Также Махонин призвал всех отдыхать с умом и соблюдать правила безопасности.

Также сообщается, что все оперативные службы Пермского края переведены в состояние повышенной готовности. По статистике, самые частые ЧП во время зимних каникул — пожары. Во время праздников случаи возгораний увеличиваются в 1,5-2 раза. Пермяков просят соблюдать правила безопасности и не загораживать проезд транспорта оперативных служб.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попросил членов краевого правительства оставаться на связи во время праздничных дней. Это связано с тем, что новогодние выходные — самое напряженное время для спецслужб. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «Членов правительства Пермского края прошу оставаться на связи все эти дни», — сообщает сайт со ссылкой на слова главы региона. Также Махонин призвал всех отдыхать с умом и соблюдать правила безопасности. Также сообщается, что все оперативные службы Пермского края переведены в состояние повышенной готовности. По статистике, самые частые ЧП во время зимних каникул — пожары. Во время праздников случаи возгораний увеличиваются в 1,5-2 раза. Пермяков просят соблюдать правила безопасности и не загораживать проезд транспорта оперативных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...