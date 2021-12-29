Пермяки назвали главные события года

Пермяки отметили самые важные события года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Стрельба в университете, возвращение городской электрички, а также вакцинация и введение QR-кодов стали основными событиями 2021 года для пермяков. Таковы результаты исследования социологического агентства СВОИ.

«Ожидаемо, наиболее резонансным событием 2021 года для пермяков стала стрельба в ПГНИУ, унесшая жизни шести человек — это событие назвали 36,1% опрошенных. Эта трагедия никого не оставила равнодушным, ее одинаково часто упоминали представители всех социально-демографических групп», — говорится в исследовании, размещенном в соцсетях агентства.

Возобновление движения электричек между станциями Пермь-1 и Пермь-2 отметили 25,8% опрошенных, а массовую вакцинацию и введение QR-кодов 25,2% и 23,5% респондентов соответственно. 19% участников опроса указали на проблему повышения стоимости проезда в городском транспорте. Сентябрьские выборы вспомнили 8,1%. Более 10% респондентов предложили свои варианты ответов, среди которых были как положительные, так и отрицательные. Например, реконструкция набережной, возрождение футбольного клуба «Амкар», рост цен на бензин и вообще низкий уровень жизни в Прикамье, а также до сих пор непостроенные зоопарк и аквапарк.

Главные итоги 2021 года по версии пермяков Агентство СВОИ

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