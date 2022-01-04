Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря 05 января 2022 в 05:52 Размер текста - 17 + Какой именно снаряд запустила Северная Корея, не уточняется Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Северная Корея (КНДР) запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS). «Северная Корея во вторник выпустила неопознанный снаряд в сторону Восточного моря, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS)», — пишет агентство. Отмечается, что такое действие может способствовать ослаблению стремления Сеула к диалогу по ядерному разоружению полуострова. Береговая охрана Японии предупреждает суда, находящиеся вблизи, об опасности падения обломков снаряда. Поясняется, что в связи с поступившей информацией в Японии экстренно был созван кризисный штаб канцелярии премьер-министра страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Северная Корея (КНДР) запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS). «Северная Корея во вторник выпустила неопознанный снаряд в сторону Восточного моря, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS)», — пишет агентство. Отмечается, что такое действие может способствовать ослаблению стремления Сеула к диалогу по ядерному разоружению полуострова. Береговая охрана Японии предупреждает суда, находящиеся вблизи, об опасности падения обломков снаряда. Поясняется, что в связи с поступившей информацией в Японии экстренно был созван кризисный штаб канцелярии премьер-министра страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям