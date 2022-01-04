04 января 2022

Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты
Какой именно снаряд запустила Северная Корея, не уточняется Фото:

Северная Корея (КНДР) запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

«Северная Корея во вторник выпустила неопознанный снаряд в сторону Восточного моря, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS)», — пишет агентство. Отмечается, что такое действие может способствовать ослаблению стремления Сеула к диалогу по ядерному разоружению полуострова.

Береговая охрана Японии предупреждает суда, находящиеся вблизи, об опасности падения обломков снаряда. Поясняется, что в связи с поступившей информацией в Японии экстренно был созван кризисный штаб канцелярии премьер-министра страны.

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Северная Корея (КНДР) запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS). «Северная Корея во вторник выпустила неопознанный снаряд в сторону Восточного моря, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS)», — пишет агентство. Отмечается, что такое действие может способствовать ослаблению стремления Сеула к диалогу по ядерному разоружению полуострова. Береговая охрана Японии предупреждает суда, находящиеся вблизи, об опасности падения обломков снаряда. Поясняется, что в связи с поступившей информацией в Японии экстренно был созван кризисный штаб канцелярии премьер-министра страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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