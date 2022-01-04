Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря

Какой именно снаряд запустила Северная Корея, не уточняетсяФото: официальный сайт Министерство обороны РФ
Северная Корея (КНДР) запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).
«Северная Корея во вторник выпустила неопознанный снаряд в сторону Восточного моря, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS)», — пишет агентство. Отмечается, что такое действие может способствовать ослаблению стремления Сеула к диалогу по ядерному разоружению полуострова.
Береговая охрана Японии предупреждает суда, находящиеся вблизи, об опасности падения обломков снаряда. Поясняется, что в связи с поступившей информацией в Японии экстренно был созван кризисный штаб канцелярии премьер-министра страны.
Северная Корея (КНДР) запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS). «Северная Корея во вторник выпустила неопознанный снаряд в сторону Восточного моря, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS)», — пишет агентство. Отмечается, что такое действие может способствовать ослаблению стремления Сеула к диалогу по ядерному разоружению полуострова. Береговая охрана Японии предупреждает суда, находящиеся вблизи, об опасности падения обломков снаряда. Поясняется, что в связи с поступившей информацией в Японии экстренно был созван кризисный штаб канцелярии премьер-министра страны.