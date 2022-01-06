Евгений Кульберг возглавил богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Общегородское рождественское богослужение прошло в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Его возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг, передает корреспондент URA.RU.

«Будет совершаться то, что совершается в храме ежедневно только гораздо торжественнее. Будет совершаться служба, она называется литургия. Любому православному человеку это известно, всяк литургии радуется, а рождественской особенно», — рассказал митрополит перед началом службы у входа в собор.

На богослужение пришли обычные прихожане. Кроме того, в Свято-Троицком кафедральном соборе были замечены глава Екатеринбурга Алексей Орлов, владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский, ректор УрГЭУ Яков Силин.

Митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгений Кульберг стал в декабре 2020 года. Ранее он был епископом Среднеуральским, викарием Екатеринбургской епархии. В 2018 году возглавил Нижнетагильскую кафедру. Первая литургия Кульберга в сане митрополита прошла в Храме на Крови 27 декабря, где собралось около двухсот человек.

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Руководитель «Сима-ленда» Андрей Симановский приехал в Свято-Троицкий кафедральный собор… Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

…вместе с ним на богослужении был и глава Екатеринбурга Алексей Орлов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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