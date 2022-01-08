На пермяка завели уголовное дело за поддельный QR-код

Пермяку грозит арест за поддельный сертификат о вакцинации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Против жителя Пермского края возбудили уголовное дело за использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Как рассказали в транспортной полиции, мужчина предъявил фальшивку своему работодателю.

«Полицейские установили, что 49-летний житель города Верещагино Пермского края предоставил по месту своей работы на одном из железнодорожных транспортных предприятий поддельный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 на свое имя», — сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по УрФО. Дело возбуждено по ч. 5 ст. 327 УК.

За использование подложного документа пермяку грозит крупный штраф, обязательные или исправительные работы, либо арест на срок до полугода. Решение о наказании вынесет суд.

Ранее начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов сообщал о нескольких уголовных делах, связанных с ковидными документами. Речь шла о подделке сертификатов, подкупе медиков и использовании фальшивого QR-кода. URA.RU рассказывало также о том, что врача пермской поликлиники заподозрили продаже поддельных сертификатов. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что причастные к этому должны понести наказание.

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