Новый премьер-министр Казахстана впервые поговорил с Мишустиным

11 января 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин обсудил дальнейшее развитие отношений между РФ и Казахстаном Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Новый премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, назначенный на этот пост 11 января, провел первый телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В беседе Смаилов отметил, что надеется на диалог между двумя странами. «Надеюсь на поддержание характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей», — сообщается на официальном информационном ресурсе премьер-министра Республики Казахстан. Отмечается также, что Мишустин поздравил Смаилова с назначением на этот пост. Обе стороны готовы к укреплению партнерства, сказано на сайте. Мишустин и Смаилов также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев назначил на пост председателя правительства республики бывшего вице-премьера Алихана Смаилова 11 января. До этого политик временно исполнял обязанности премьер-министра. Ранее кандидатуру бывшего вице-премьера Алихана Смаилова на место премьера одобрили депутаты нижней палаты парламента Казахстана, приводит информацию телеканал 360. Между сообщением о том, что Токаев предложил его кандидатуру на пост, и объявлением о его назначении прошло всего 15 минут, уточняет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, назначенный на этот пост 11 января, провел первый телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В беседе Смаилов отметил, что надеется на диалог между двумя странами. «Надеюсь на поддержание характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей», — сообщается на официальном информационном ресурсе премьер-министра Республики Казахстан. Отмечается также, что Мишустин поздравил Смаилова с назначением на этот пост. Обе стороны готовы к укреплению партнерства, сказано на сайте. Мишустин и Смаилов также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев назначил на пост председателя правительства республики бывшего вице-премьера Алихана Смаилова 11 января. До этого политик временно исполнял обязанности премьер-министра. Ранее кандидатуру бывшего вице-премьера Алихана Смаилова на место премьера одобрили депутаты нижней палаты парламента Казахстана, приводит информацию телеканал 360. Между сообщением о том, что Токаев предложил его кандидатуру на пост, и объявлением о его назначении прошло всего 15 минут, уточняет «Национальная служба новостей».