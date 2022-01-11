Новый премьер-министр Казахстана впервые поговорил с Мишустиным

Новый премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, назначенный на этот пост 11 января, провел первый телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В беседе Смаилов отметил, что надеется на диалог между двумя странами.
«Надеюсь на поддержание характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей», — сообщается на официальном информационном ресурсе премьер-министра Республики Казахстан.
Отмечается также, что Мишустин поздравил Смаилова с назначением на этот пост. Обе стороны готовы к укреплению партнерства, сказано на сайте. Мишустин и Смаилов также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.
Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев назначил на пост председателя правительства республики бывшего вице-премьера Алихана Смаилова 11 января. До этого политик временно исполнял обязанности премьер-министра. Ранее кандидатуру бывшего вице-премьера Алихана Смаилова на место премьера одобрили депутаты нижней палаты парламента Казахстана, приводит информацию телеканал 360. Между сообщением о том, что Токаев предложил его кандидатуру на пост, и объявлением о его назначении прошло всего 15 минут, уточняет «Национальная служба новостей».
Новый премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, назначенный на этот пост 11 января, провел первый телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В беседе Смаилов отметил, что надеется на диалог между двумя странами. «Надеюсь на поддержание характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей», — сообщается на официальном информационном ресурсе премьер-министра Республики Казахстан. Отмечается также, что Мишустин поздравил Смаилова с назначением на этот пост. Обе стороны готовы к укреплению партнерства, сказано на сайте. Мишустин и Смаилов также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев назначил на пост председателя правительства республики бывшего вице-премьера Алихана Смаилова 11 января. До этого политик временно исполнял обязанности премьер-министра. Ранее кандидатуру бывшего вице-премьера Алихана Смаилова на место премьера одобрили депутаты нижней палаты парламента Казахстана, приводит информацию телеканал 360. Между сообщением о том, что Токаев предложил его кандидатуру на пост, и объявлением о его назначении прошло всего 15 минут, уточняет «Национальная служба новостей».