Новый премьер-министр Казахстана впервые поговорил с Мишустиным

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XVI Съезд Единой России, первый день. Москва, портрет, мишустин михаил
Михаил Мишустин обсудил дальнейшее развитие отношений между РФ и Казахстаном Фото:
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Беспорядки в Казахстане

Новый премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, назначенный на этот пост 11 января, провел первый телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В беседе Смаилов отметил, что надеется на диалог между двумя странами.

«Надеюсь на поддержание характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей», — сообщается на официальном информационном ресурсе премьер-министра Республики Казахстан.

Отмечается также, что Мишустин поздравил Смаилова с назначением на этот пост. Обе стороны готовы к укреплению партнерства, сказано на сайте. Мишустин и Смаилов также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев назначил на пост председателя правительства республики бывшего вице-премьера Алихана Смаилова 11 января. До этого политик временно исполнял обязанности премьер-министра. Ранее кандидатуру бывшего вице-премьера Алихана Смаилова на место премьера одобрили депутаты нижней палаты парламента Казахстана, приводит информацию телеканал 360. Между сообщением о том, что Токаев предложил его кандидатуру на пост, и объявлением о его назначении прошло всего 15 минут, уточняет «Национальная служба новостей».

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Новый премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, назначенный на этот пост 11 января, провел первый телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В беседе Смаилов отметил, что надеется на диалог между двумя странами. «Надеюсь на поддержание характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей», — сообщается на официальном информационном ресурсе премьер-министра Республики Казахстан. Отмечается также, что Мишустин поздравил Смаилова с назначением на этот пост. Обе стороны готовы к укреплению партнерства, сказано на сайте. Мишустин и Смаилов также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев назначил на пост председателя правительства республики бывшего вице-премьера Алихана Смаилова 11 января. До этого политик временно исполнял обязанности премьер-министра. Ранее кандидатуру бывшего вице-премьера Алихана Смаилова на место премьера одобрили депутаты нижней палаты парламента Казахстана, приводит информацию телеканал 360. Между сообщением о том, что Токаев предложил его кандидатуру на пост, и объявлением о его назначении прошло всего 15 минут, уточняет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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