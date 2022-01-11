В Пермском университете, где 20 сентября 2021 года произошло массовое убийство, обновили систему оповещения об опасности — теперь она работает и на английском языке. В вузе заявили об успешной проверке сигнализации, которую 12 января проводили силовики.
«Обновленные оповещения о чрезвычайных ситуациях теперь будут звучать и на английском языке. Тестирование системы оповещения прошло успешно», — сообщается в telegram-канале вуза.
Ранее URA.RU рассказывало, что протестировать работу систем безопасности на кампус ПГНИУ сегодня пришли сотрудники ФСБ, МЧС и Росгвардии. Ранее в управлении Федерального казначейства заявили, что 20 сентября, когда первокурсник открыл стрельбу в университете, на кампусе не работала сигнализация — техника, которую закупили на 35 млн бюджетных рублей, была неисправной. В университете утверждали, что все системы в день атаки были исправны.
В Пермском университете, где 20 сентября 2021 года произошло массовое убийство, обновили систему оповещения об опасности — теперь она работает и на английском языке. В вузе заявили об успешной проверке сигнализации, которую 12 января проводили силовики. «Обновленные оповещения о чрезвычайных ситуациях теперь будут звучать и на английском языке. Тестирование системы оповещения прошло успешно», — сообщается в telegram-канале вуза. Ранее URA.RU рассказывало, что протестировать работу систем безопасности на кампус ПГНИУ сегодня пришли сотрудники ФСБ, МЧС и Росгвардии. Ранее в управлении Федерального казначейства заявили, что 20 сентября, когда первокурсник открыл стрельбу в университете, на кампусе не работала сигнализация — техника, которую закупили на 35 млн бюджетных рублей, была неисправной. В университете утверждали, что все системы в день атаки были исправны.