В Пермской университете обновили системы безопасности Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

В Пермском университете, где 20 сентября 2021 года произошло массовое убийство, обновили систему оповещения об опасности — теперь она работает и на английском языке. В вузе заявили об успешной проверке сигнализации, которую 12 января проводили силовики.

«Обновленные оповещения о чрезвычайных ситуациях теперь будут звучать и на английском языке. Тестирование системы оповещения прошло успешно», — сообщается в telegram-канале вуза.

Ранее URA.RU рассказывало, что протестировать работу систем безопасности на кампус ПГНИУ сегодня пришли сотрудники ФСБ, МЧС и Росгвардии. Ранее в управлении Федерального казначейства заявили, что 20 сентября, когда первокурсник открыл стрельбу в университете, на кампусе не работала сигнализация — техника, которую закупили на 35 млн бюджетных рублей, была неисправной. В университете утверждали, что все системы в день атаки были исправны.

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