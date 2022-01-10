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Мэр из ХМАО отказался от помощника со скандальным прошлым

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-чай у главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Сургут, трубецкой андрей
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой находится в поисках нового помощника Фото:

Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой не стал продлять контракт со своим помощником Антоном Боровихиным, который в свое время был уволен из мэрии Сургута после скандала с поддельным дипломом. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной администрации.

«Они не сошлись характерами, и, кажется, оба были не в восторге друг от друга. Когда у Боровихина закончился контракт, он продлен не был. Из всех помощников со своими задачами, видимо, справлялся только Денис Ковыляев, который в итоге получил повышение до начальника управления по организации деятельности районной администрации», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили факт ухода Боровихина с должности помощника главы Сургутского района. Там также уточнили, что вакансия по-прежнему остается открытой.

Боровихин ушел из мэрии Сургута после того, как появилась информация, что один из его дипломов о высшем образовании поддельный. Решение об уходе он принял после заседания комиссии по конфликту интересов.

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Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой не стал продлять контракт со своим помощником Антоном Боровихиным, который в свое время был уволен из мэрии Сургута после скандала с поддельным дипломом. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной администрации. «Они не сошлись характерами, и, кажется, оба были не в восторге друг от друга. Когда у Боровихина закончился контракт, он продлен не был. Из всех помощников со своими задачами, видимо, справлялся только Денис Ковыляев, который в итоге получил повышение до начальника управления по организации деятельности районной администрации», — сообщил инсайдер. В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили факт ухода Боровихина с должности помощника главы Сургутского района. Там также уточнили, что вакансия по-прежнему остается открытой. Боровихин ушел из мэрии Сургута после того, как появилась информация, что один из его дипломов о высшем образовании поддельный. Решение об уходе он принял после заседания комиссии по конфликту интересов.
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