12 января 2022

Для самозанятых пермяков назвали самые выгодные профессии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция РУССОФТ «Цифровая трансформация: тренды и перспективы» в МИЦ Известия. Москва, журналист, ноутбук, работа, компьютер
Самыми популярными услугами оказались реклама и маркетинг Фото:

В Пермском крае определили топ-10 самых востребованных услуг самозанятых, которые заказывали госкомпании в 2021 году. Данные опубликовало агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края.

«За прошлый год компании с госучастием закупили у самозанятых граждан продукцию, услуги и работы на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Договоры закупки исполнили более 1,3 тысячи самозанятых», — сообщили на сайте агентства.

Самой популярной услугой оказалась реклама и маркетинг. Ее оплачивали заказчики чаще всего — 408,3 миллиона рублей (40,3%). Услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием, оплатили на 80,7 миллиона рублей (8,0%).

Также госкомпании закупали у самозанятых транспортные услуги (6,9%), образовательные (4,9%), профессиональные, научные и технические, прочие — (4,6%). Самый высокий прирост объема закупок был отмечен в издательских услугах, услугах в области творчества, искусства и развлечений.

«Самозанятые граждане могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес, с 1 апреля 2020 года. Такая норма будет действовать до конца 2028 года, на время проведения эксперимента по введению налога на профессиональный доход», — напомнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писали, что в Прикамье начали действовать пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для бизнеса и организаций, которые зарегистрировали свою деятельность после 1 января 2022 года. Новая мера поддержки будет действовать для бизнеса в первые три года его работы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пермском крае определили топ-10 самых востребованных услуг самозанятых, которые заказывали госкомпании в 2021 году. Данные опубликовало агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края. «За прошлый год компании с госучастием закупили у самозанятых граждан продукцию, услуги и работы на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Договоры закупки исполнили более 1,3 тысячи самозанятых», — сообщили на сайте агентства. Самой популярной услугой оказалась реклама и маркетинг. Ее оплачивали заказчики чаще всего — 408,3 миллиона рублей (40,3%). Услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием, оплатили на 80,7 миллиона рублей (8,0%). Также госкомпании закупали у самозанятых транспортные услуги (6,9%), образовательные (4,9%), профессиональные, научные и технические, прочие — (4,6%). Самый высокий прирост объема закупок был отмечен в издательских услугах, услугах в области творчества, искусства и развлечений. «Самозанятые граждане могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес, с 1 апреля 2020 года. Такая норма будет действовать до конца 2028 года, на время проведения эксперимента по введению налога на профессиональный доход», — напомнили в ведомстве. Ранее URA.RU писали, что в Прикамье начали действовать пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для бизнеса и организаций, которые зарегистрировали свою деятельность после 1 января 2022 года. Новая мера поддержки будет действовать для бизнеса в первые три года его работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...