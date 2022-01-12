Для самозанятых пермяков назвали самые выгодные профессии

Самыми популярными услугами оказались реклама и маркетинг Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермском крае определили топ-10 самых востребованных услуг самозанятых, которые заказывали госкомпании в 2021 году. Данные опубликовало агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края.

«За прошлый год компании с госучастием закупили у самозанятых граждан продукцию, услуги и работы на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Договоры закупки исполнили более 1,3 тысячи самозанятых», — сообщили на сайте агентства.

Самой популярной услугой оказалась реклама и маркетинг. Ее оплачивали заказчики чаще всего — 408,3 миллиона рублей (40,3%). Услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием, оплатили на 80,7 миллиона рублей (8,0%).

Также госкомпании закупали у самозанятых транспортные услуги (6,9%), образовательные (4,9%), профессиональные, научные и технические, прочие — (4,6%). Самый высокий прирост объема закупок был отмечен в издательских услугах, услугах в области творчества, искусства и развлечений.

«Самозанятые граждане могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес, с 1 апреля 2020 года. Такая норма будет действовать до конца 2028 года, на время проведения эксперимента по введению налога на профессиональный доход», — напомнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писали, что в Прикамье начали действовать пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для бизнеса и организаций, которые зарегистрировали свою деятельность после 1 января 2022 года. Новая мера поддержки будет действовать для бизнеса в первые три года его работы.

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