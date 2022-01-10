Пермские власти снизили ставки для нового бизнеса

Льготы действуют дли предпринимателей, зарегистрировавшихся после 1 января 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Прикамье начали действовать пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для бизнеса и организаций, которые зарегистрировали свою деятельность после 1 января 2022 года. Об этом сообщили в краевом министерстве экономического развития и инвестиций. Новая мера поддержки будет действовать для бизнеса в первые три года его работы.

«В течение первого налогового периода по статье „Доходы“ — 1%, по статье „Доходы-расходы“ — 5%. В течение второго налогового периода — 2% и 7% соответственно. В течение третьего налогового периода — 4% и 10% соответственно», — указано на сайте ведомства.

Для применения пониженной налоговой ставки предпринимателям необходимо указать в налоговой декларации по УСН (упрощенной системе налогообложения) соответствующую ставку налога. Сейчас для предпринимателей, применяющих УСН, установлена ставка по статье «Доходы» — 6%, по статье «Доходы-расходы» — 15%. Предполагается, что первые три льготных года дадут возможность новым предпринимателям встать на ноги. Также краевые власти надеются, что новые льготы приведут к увеличению количества предпринимателей в регионе.

Часть нового бизнеса в регионе вообще освобождена от налогов до 2023 года. Налоговые каникулы действуют для впервые зарегистрированных ИП, открывшихся с 1 января 2020 года, применяющих УСН. Кроме того, численность работников в организации не должна превышать 15 человек.

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