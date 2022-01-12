Власти предложили пермякам не беспокоиться из-за запаха хлора

Жители Соликамска пожаловались на смог с запахом хлора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Соликамска (Пермский край) попросили не беспокоиться из-за запаха хлора в северной части города. Об этом сообщается во «ВКонтакте» на странице единой диспетчерской службы по Соликамскому городскому округу. Местные жители пожаловались на густой смог и запах хлора в воздухе.

«ЕДДС информирует: в северной части наблюдается густой туман и запах хлора. Просим жителей не переживать: по информации диспетчеров предприятий, никаких аварий на производствах не происходило», — сообщается в записи, опубликованной вечером 12 января. Возможной причиной были названы погодные условия.

На данный момент информация о запахе хлора убрана. Как сообщает диспетчерская служба, на 13 января запаха хлора и смога не наблюдается в северной части города. По ее данным, неприятный запах и смог был вызван выросшей концентрацией вредных веществ в воздухе из-за мороза и отсутствием ветра.

На смог и запах серы пожаловались жители Соликамска в группе «Типичный Соликамск» во «ВКонтакте». «Да, запах едкий дома стоит, вонь, дышать не возможно», — пишет пользователь в комментариях. «Запах сильный, мы окно открыли, буквально на 5 минут, вся квартира пропахла, как будто каким-то лекарством», — пишет другой пользователь. Некоторые пользователи сообщают, что не заметили неприятного запаха, но при этом наблюдали смог.

Вечером 12 января появилась информация о запахе хора, жителей попросили не беспокоиться. ЕДДС Соликамский-Го во «ВКонтакте»

13 января информация о запахе хлора была убрана ЕДДС Соликамский-Го во «ВКонтакте»

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