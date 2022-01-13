Подросток влетел в дерево во время спуска с горы Белой

Подросток въехал в заградительную сеть, а затем в дерево Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подросток получил серьезные травмы в Нижнем Тагиле на горе Белой 11 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Подросток при спуске на лыжах с горы „Белая“ перед началом соревнований во время тренировочного спуска въехал в заградительную сеть, а затем в дерево, получив серьезные травмы, с которыми был доставлен в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении ведомства.

Информация о происшествии поступила на пульт оперативной службы 11 января 2022 года около 13 час. 30 мин. Прокуратура начала проверку.

Корреспондент URA.RU обратился к пресс-атташе минздрава Свердловской области Константину Шестакову. «У нас нет разрешения родителей на комментарий по состоянию здоровья ребенка и любой другой информации», — сообщил Шестаков.