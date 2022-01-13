Россию предупредили о военных учениях НАТО

13 января 2022 в 22:19 Размер текста - 17 +

Северный флот РФ предупредили об учениях стран-НАТО в Норвежском море Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Страны НАТО в марте—апреле 2022 года проведут многонациональные учения Cold Response—2022. Об этом оперативное командование вооруженных сил Норвегии (входит в НАТО) предупредило командование Северного флота России. «С предварительными планами предстоящего учения вооруженных сил Королевства Норвегия и ряда других стран-участников Североатлантического альянса командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева ознакомил сегодня во время планового сеанса видеоконференцсвязи командующий Оперативного командования вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы Северного флота РФ. Как там уточнили, Одло подчеркнул, что вооруженные силы Норвегии строго придерживаются Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, принятого ОБСЕ в 2011 году, и выступают за прозрачность крупных военных учений. В Cold Response будут участвовать некоторые страны НАТО. Учения пройдут в несколько этапов, некоторые сценарии разыграют в Норвежском море. Ранее моряки Северного флота России заявили, что в 2022 году намерены принять участие в совместных с Норвегией спасательных учениях «Баренц», уточняет RT. Представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее призвал Россию и НАТО договориться о линиях, за которые нельзя переступать странам. По его мнению, в противном случае последствия будут катастрофическими. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны НАТО в марте—апреле 2022 года проведут многонациональные учения Cold Response—2022. Об этом оперативное командование вооруженных сил Норвегии (входит в НАТО) предупредило командование Северного флота России. «С предварительными планами предстоящего учения вооруженных сил Королевства Норвегия и ряда других стран-участников Североатлантического альянса командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева ознакомил сегодня во время планового сеанса видеоконференцсвязи командующий Оперативного командования вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы Северного флота РФ. Как там уточнили, Одло подчеркнул, что вооруженные силы Норвегии строго придерживаются Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, принятого ОБСЕ в 2011 году, и выступают за прозрачность крупных военных учений. В Cold Response будут участвовать некоторые страны НАТО. Учения пройдут в несколько этапов, некоторые сценарии разыграют в Норвежском море. Ранее моряки Северного флота России заявили, что в 2022 году намерены принять участие в совместных с Норвегией спасательных учениях «Баренц», уточняет RT. Представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее призвал Россию и НАТО договориться о линиях, за которые нельзя переступать странам. По его мнению, в противном случае последствия будут катастрофическими.