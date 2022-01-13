Пермские охотники ликвидировали 260 волков

Для безопасности жителей нужно ежегодно отстреливать 200 волков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории Пермского края за 2021 год уничтожили 261 особь волка. Данные опубликовало министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

«В рамках мероприятий по регулированию численности добыто 213 хищников, во время любительской и спортивной охоты — 48. Наибольшее количество особей хищника добыто в Чердынском городском округе —23 и Гайнском муниципальном округе — 18 особей», — сообщили в ведомстве.

С 2015 по 2019 год численность серых хищников в Прикамье возросла почти на 60%. Стаи волков совершали постоянные нападения на поселения и убивали собак и домашний скот. По расчетам специалистов, чтобы поддерживать популяцию на минимально безопасном уровне, нужно ежегодно отстреливать 200 волков.

«В период с 2006 по 2020 год охотники не получали деньги за ликвидацию волков. Они поощрялись разрешением на добычу лося на общедоступных охотничьих угодьях. С начала 2020 года из бюджета Прикамья были возобновлены выплаты охотникам по 10 тысяч рублей за каждого добытого волка. Это оказалось эффективным, поэтому впоследствии сумма денежного вознаграждения была увеличена вдвое», — отметили в минприроде.

Так, в 2016 году охотники отстрелили 67 особей, а в 2021 году показатель постепенно вырос до 260. С 2022 года размер денежного поощрения за отстрел одного хищника увеличен до 23 тысяч рублей.

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