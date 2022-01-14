Екатеринбуржец погиб, пытаясь спастись от пожара в своей квартире

Житель Екатеринбурга выпрыгнул с балкона, пытаясь спастись из горевшей квартиры. Пожар произошел на последнем этаже 12-этажного дома.
«В 23:10 поступило сообщение о пожаре на бульваре Денисова-Уральского, 16», — сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, передает E1.ru. По словам источника издания, до прибытия пожарных погиб человек, пытаясь спастись от пожара в квартире.
В пресс-службе добавили, что на месте происшествия работает 36 сотрудников спасательных служб и 10 единиц пожарно-спасательной техники. Также пожарные эвакуировали из дома 10 человек, включая двоих детей.
Житель Екатеринбурга выпрыгнул с балкона, пытаясь спастись из горевшей квартиры. Пожар произошел на последнем этаже 12-этажного дома. «В 23:10 поступило сообщение о пожаре на бульваре Денисова-Уральского, 16», — сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, передает E1.ru. По словам источника издания, до прибытия пожарных погиб человек, пытаясь спастись от пожара в квартире. В пресс-службе добавили, что на месте происшествия работает 36 сотрудников спасательных служб и 10 единиц пожарно-спасательной техники. Также пожарные эвакуировали из дома 10 человек, включая двоих детей.