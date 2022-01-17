На котельной лопнула труба (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На котельной в поселке Валериановское под Качканаром (Свердловская область) лопнула труба, из-за чего местных жителей попросили экономить тепло и горячую воду, не открывать окна. Об этом сообщили пользователи соцсети «ВКонтакте».

«Котельная бахнула в [поселке] Валериановске. [Там] вылетели окна, поселок без тепла», — сообщили подписчики «Подслушано в Качканаре». Они поделились фотографиями поврежденной котельной.

В официальной группе Качканарского городского округа «ВКонтакте» подтвердили информацию об аварии. Жителей попросили не открывать окна, чтобы не выпускать тепло из помещения и как можно меньше использовать горячей воды до проведения ремонта котельной.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области в разговоре с URA.RU рассказали детали инцидента. «Информация не соответствует действительности. Там произошел не взрыв, а разгерметизация трубы с выходом пара. Потребители запитаны по резервной линии», — сообщили в пресс-службе, уточнив, что никто из жителей не остался без теплоснабжения.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что к трем часам подачу тепла полностью восстановят. Сейчас в домах снижена температура горячей воды, сообщили URA.RU в департаменте информполитики Свердловской области со ссылкой на Смирнова.

Фото: «Подслушано в Качканаре» «ВКонтакте»

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