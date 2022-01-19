Сразу два директора уволены из «ВСМПО-Ависмы»

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По словам пресс-службы корпорации, Ледер и Глотов покинули свои посты в результате организационных изменений Фото:

Из корпорации «ВСМПО-Ависма» уволены сразу два директора в один день. Об этом URA.RU сообщил источник в корпорации.

«В один день из „ВСМПО-Ависма“ уволены директор по сбыту Олег Ледер и директор по управлению персоналом Максим Глотов. Оба не смогли даже зайти в свой кабинет», — доложил источник. Собеседник URA.RU также добавил, что причиной увольнения могла стать утрата доверия.

Еще один из источников в руководящем звене компании утверждает, что расставание с экс-директорами произошло без конфликтов. «Ледеру — 60 лет, не в силах он успевать за современными тенденциями уже, по Глотову — соглашение сторон. По поводу того, что кого-то не пустили: когда сотрудник увольняется, системы автоматически блокируются. Поэтому здесь не было никаких скандалов, абсолютно точно могу сказать», — сообщил собеседник URA.RU.

В пресс-службе «ВСМПО-Ависмы» корреспонденту URA.RU подтвердили, что Глотов и Ледер покинули корпорацию в результате организационных изменений. «Сейчас „ВСМПО-Ависма“ динамично развивается и меняется, как того требует рынок. Так, например, недавно три дирекции были объединены в одну дирекцию по экономике, финансам, стратегии и развитию», — говорится в сообщении пресс-службы корпорации.

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Из корпорации «ВСМПО-Ависма» уволены сразу два директора в один день. Об этом URA.RU сообщил источник в корпорации. «В один день из „ВСМПО-Ависма“ уволены директор по сбыту Олег Ледер и директор по управлению персоналом Максим Глотов. Оба не смогли даже зайти в свой кабинет», — доложил источник. Собеседник URA.RU также добавил, что причиной увольнения могла стать утрата доверия. Еще один из источников в руководящем звене компании утверждает, что расставание с экс-директорами произошло без конфликтов. «Ледеру — 60 лет, не в силах он успевать за современными тенденциями уже, по Глотову — соглашение сторон. По поводу того, что кого-то не пустили: когда сотрудник увольняется, системы автоматически блокируются. Поэтому здесь не было никаких скандалов, абсолютно точно могу сказать», — сообщил собеседник URA.RU. В пресс-службе «ВСМПО-Ависмы» корреспонденту URA.RU подтвердили, что Глотов и Ледер покинули корпорацию в результате организационных изменений. «Сейчас „ВСМПО-Ависма“ динамично развивается и меняется, как того требует рынок. Так, например, недавно три дирекции были объединены в одну дирекцию по экономике, финансам, стратегии и развитию», — говорится в сообщении пресс-службы корпорации.
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