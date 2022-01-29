29 января 2022

Продюсер Дробыш рассказал, как создать хит

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие мурала группе The Beatles. Екатеринбург, мурал the beatles
Творчество The Beatles продолжает оказывать влияние на музыкантов Фото:

В песне должна быть простота и сложная гармония, тогда она может стать хитом. Примером такого сочетания является наследие ливерпульской группы The Beatles. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился продюсер, композитор Виктор Дробыш.

«У The Beatles есть самое главное, что нужно для хита. Есть какая-то очень сильно выраженная простота, но в то же время что-то такое достаточно сложное, иногда очень непредсказуемые гармонии поэтому, я думаю, их так никто и не переплюнул», — заявил Виктор Дробыш.

Продюсер добавил, что The Beatles до сих пор оказывает влияние на музыкантов. «The Beatles оказал и до сих пор продолжает оказывать влияние на многие группы и на всех нормальных людей. В свое время это было и с британскими коллективами Muse, Oasis, Electric Light Orchestra, и с российскими — „Машина времени“, „Воскресенье“», — сказал собеседник агентства Дробыш.

В этот день, 30 января 1969 года, группа The Beatles собралась в Лондоне на крыше здания студии Apple Corps. Выступление стало последним импровизированным концертом британцев.

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В песне должна быть простота и сложная гармония, тогда она может стать хитом. Примером такого сочетания является наследие ливерпульской группы The Beatles. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился продюсер, композитор Виктор Дробыш. «У The Beatles есть самое главное, что нужно для хита. Есть какая-то очень сильно выраженная простота, но в то же время что-то такое достаточно сложное, иногда очень непредсказуемые гармонии поэтому, я думаю, их так никто и не переплюнул», — заявил Виктор Дробыш. Продюсер добавил, что The Beatles до сих пор оказывает влияние на музыкантов. «The Beatles оказал и до сих пор продолжает оказывать влияние на многие группы и на всех нормальных людей. В свое время это было и с британскими коллективами Muse, Oasis, Electric Light Orchestra, и с российскими — „Машина времени“, „Воскресенье“», — сказал собеседник агентства Дробыш. В этот день, 30 января 1969 года, группа The Beatles собралась в Лондоне на крыше здания студии Apple Corps. Выступление стало последним импровизированным концертом британцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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