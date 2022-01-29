Продюсер Дробыш рассказал, как создать хит

В песне должна быть простота и сложная гармония, тогда она может стать хитом. Примером такого сочетания является наследие ливерпульской группы The Beatles. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился продюсер, композитор Виктор Дробыш.
«У The Beatles есть самое главное, что нужно для хита. Есть какая-то очень сильно выраженная простота, но в то же время что-то такое достаточно сложное, иногда очень непредсказуемые гармонии поэтому, я думаю, их так никто и не переплюнул», — заявил Виктор Дробыш.
Продюсер добавил, что The Beatles до сих пор оказывает влияние на музыкантов. «The Beatles оказал и до сих пор продолжает оказывать влияние на многие группы и на всех нормальных людей. В свое время это было и с британскими коллективами Muse, Oasis, Electric Light Orchestra, и с российскими — „Машина времени“, „Воскресенье“», — сказал собеседник агентства Дробыш.
В этот день, 30 января 1969 года, группа The Beatles собралась в Лондоне на крыше здания студии Apple Corps. Выступление стало последним импровизированным концертом британцев.
В песне должна быть простота и сложная гармония, тогда она может стать хитом. Примером такого сочетания является наследие ливерпульской группы The Beatles. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился продюсер, композитор Виктор Дробыш. «У The Beatles есть самое главное, что нужно для хита. Есть какая-то очень сильно выраженная простота, но в то же время что-то такое достаточно сложное, иногда очень непредсказуемые гармонии поэтому, я думаю, их так никто и не переплюнул», — заявил Виктор Дробыш. Продюсер добавил, что The Beatles до сих пор оказывает влияние на музыкантов. «The Beatles оказал и до сих пор продолжает оказывать влияние на многие группы и на всех нормальных людей. В свое время это было и с британскими коллективами Muse, Oasis, Electric Light Orchestra, и с российскими — „Машина времени“, „Воскресенье“», — сказал собеседник агентства Дробыш. В этот день, 30 января 1969 года, группа The Beatles собралась в Лондоне на крыше здания студии Apple Corps. Выступление стало последним импровизированным концертом британцев.