Зеленский призвал украинскую разведку переходить к наступлению

24 января 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Граждан Украины объединяет желание вернуть потерянные территории страны, считает Владимир Зеленский Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Разведка Украины научилась противодействовать внешней агрессии и может переходить к наступательным действиям. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на встрече по случаю Дня внешней разведки Украины. «В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка. Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии», — приводит слова Зеленского пресс-служба офиса президента. По словам Зеленского, граждан Украины объединяет желание вернуть потерянные территории страны. «Поэтому от разведки многое зависит: от правдивости информации до ее своевременности», — заключил Зеленский. Ранее в Кремле заявили, что Украина стягивает свои силы к границам Донецкой народной республики и готовится к наступлению в регионе. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе уже присутствует американское оружие, которое Киев будет использовать для наступления на Донбасс, пишет RT. Войска самопровозглашенных республик приведены в полную боевую готовность. В НАТО заявили о готовности ввести войска в Румынию для поддержки Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Разведка Украины научилась противодействовать внешней агрессии и может переходить к наступательным действиям. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на встрече по случаю Дня внешней разведки Украины. «В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка. Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии», — приводит слова Зеленского пресс-служба офиса президента. По словам Зеленского, граждан Украины объединяет желание вернуть потерянные территории страны. «Поэтому от разведки многое зависит: от правдивости информации до ее своевременности», — заключил Зеленский. Ранее в Кремле заявили, что Украина стягивает свои силы к границам Донецкой народной республики и готовится к наступлению в регионе. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе уже присутствует американское оружие, которое Киев будет использовать для наступления на Донбасс, пишет RT. Войска самопровозглашенных республик приведены в полную боевую готовность. В НАТО заявили о готовности ввести войска в Румынию для поддержки Украины.