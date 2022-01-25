Пермские власти объяснили, почему урезали субсидии на детсад

Накануне родители детей, посещающих садик, подали групповое заявление в прокуратуру Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В администрации Соликамского городского округа Пермского края прокомментировали URA.RU сокращение размера субсидии по муниципальному заказу на 45% для частного детского сада ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром». Накануне родители детей, посещающих этот сад, обратились по этому поводу с коллективным заявлением в городскую прокуратуру.

«Изначально решение о предоставлении субсидии этому детскому саду было принято в 2012 году в связи с острой нехваткой мест в муниципальных детских садах. Сейчас в них есть более 1000 свободных мест, в том числе более 200 мест в детских садах, расположенных в северной части города. Соответственно „закупать“ за счет средств местного бюджета места в частных детских садах у муниципалитета сейчас нет необходимости», — рассказала URA.RU начальник управления внутренней политики администрации СГО Светлана Андреева.

В конце декабря 2021 года городские власти в одностороннем порядке внезапно сократили размер субсидии по муниципальному заказу на предоставление услуг дошкольного образования на 45% (с 2944 рублей до 1623 рублей). Это возмутило родителей, ведь при таких изменениях им придется платить больше из своего кармана. Кроме того, жители задавались вопросом, почему снижение субсидии произошло в середине учебного года.

Как пояснили URA.RU власти СГО, договор о предоставлении субсидии с частными детскими садами заключается на один календарный год: с 1 января по 31 декабря, поэтому изменение его условий с 1 сентября было невозможным. После принятия бюджета на 2022 год Думой Соликамского городского округа, в декабре 2021 года, руководство детского сада было информировано о принятом решении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае увеличился размер ежемесячных выплат на детей. Заявление для изменения выплаты подавать не нужно — индексация будет произведена автоматически всем получателям.

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